Le call center en Espagne, le dealer à Gilly

Un call center

Quand le numéro de téléphone espagnol est contacté par des clients, un autre numéro de téléphone actif du côté de Gilly est directement alerté. 434 contacts ont lieu entre le numéro espagnol et gillicien. "On se rend compte qu’il s’agit alors d’un call center, qui reçoit les informations et les transmet à une autre personne", explique le substitut du procureur. Et une deuxième information policière vient confirmer l’existence d’un trafic de stupéfiants à Gilly.

"C’est la zone de police Botha qui informe leurs homologues carolos qu’un client placé sur écoute va se fournir à Gilly."

Les observations menées sur place permettent de confirmer la présence d’Abdil. "Ce dernier entre dans un véhicule pour être pris en charge et est déposé dans un immeuble de la chaussée de Lodelinsart", précise l’autorité judiciaire.

Un peu plus tard, Abdil sort de nouveau de l’immeuble, se rend compte qu’il est suivi par la police et décide de prendre la fuite en se débarrassant de sa veste. Il est finalement rattrapé et interpellé. Abdil détenait sur lui 165 €, 2,80g d’héroïne et plus d’un gramme de cocaïne.

Deux sacs déposés chez le voisin

La perquisition à son domicile ne donne rien, mais la surprise est totale quand les policiers constatent la présence d’une photo d’un logement voisin dans le téléphone du dealer. "Quand ils se rendent sur place, les agents se voient remettre deux sacs par le voisin contenant le matériel nécessaire à la vente, ainsi que des blocs de cocaïne, 680g d’héroïne et 2 380 €. Le voisin explique qu’Abdil lui a remis les sacs pour pouvoir aller faire des courses", détaille le substitut du procureur.

Lors de l’enquête, Abdil conteste être un dealer. Devant le tribunal, changement de version: il confirmant sa culpabilité. "Je suis venu ici pour trouver du travail, mais je n’en ai pas trouvé. Et je suis également un consommateur. Donc je me suis mis à vendre pour survivre et financer ma consommation, mais je vous assure que c’est la première et la dernière fois", confie l’homme en séjour illégal. Malgré l’absence d’antécédent judiciaire d’Abdil, le parquet entend sanctionner avec fermeté son comportement délinquant. Deux ans de prison ferme et une amende de 100 € pour l’absence de titre de séjour sont requis.

À la défense, on espère obtenir, le 14 août prochain, un sursis simple.