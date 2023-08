Fosses-la-Ville: la partie "café" de la salle L'Orbey endommagée par un incendie

Ce mardi matin, vers 9h, un incendie s’est déclaré à la salle polyvalente l’Orbey, rue d’Orbey, à Fosses-la-Ville. Un important dégagement de fumées âcres se dégageait du bâtiment et plus particulièrement du sous-sol. Les pompiers de la zone Val de Sambre, placés sous les ordres du lieutenant Vincent Fivet, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne et une ambulance. Plusieurs lances à eau adjointes à de la mousse ont été mises en action pour circonscrire le foyer. Il a fallu ensuite dissiper les fumées en ventilant la salle. Cette dernière, propriété communale, sera sans surprise temporairement inexploitable à la suite de ce sinistre. Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse se sont chargés des constatations. L’origine du foyer est accidentelle. Selon nos informations, des ouvriers étaient en train de disquer et démanteler la cuve à mazout, située au sous-sol, quand l’incendie s’est déclaré. Mais le feu a surtout endommagé la partie café contiguë à la grande salle. Samuel Godart