L’ancienne abbaye d’Oignies commence à retrouver de sa superbe

"Globalement, on a pris un peu de retard, six mois", reconnaît-il. Normal pour un chantier de cette ampleur, avec les difficultés qu’il comporte de par l’ancienneté de l’édifice qui date des XVII et XVIIIe siècles, et des contraintes qui y sont liées, notamment le classement de façades et de toitures. Aux adaptations du projet, aussi, la principale concernant le chauffage: "Le prix de l’énergie nous a amenés à abandonner le gaz et à opter pour la géothermie. Le surcoût est déjà budgété, mais sur le long terme, on sera gagnants."

Cap maintenu

C’est qu’en une bonne année, on n’a pas chômé sur le site… "Quelques mois avant le début du chantier, on avait procédé à des travaux préparatoires et, ensuite, à l’installation des échafaudages", explique le maître d’œuvre, qui connaît parfaitement le secteur des maisons de repos dans lequel il baigne depuis belle lurette. La première véritable étape, c’est le démontage, c’est-à-dire le déshabillage du bâtiment entier afin d’en retrouver sa structure d’origine. "Les plans ont alors été ajustés au centimètre près pour répondre à la faisabilité technique et aux normes imposées."

L’étape suivante concerne le gros œuvre: toitures et façades. L’aile ouest (à droite par rapport à la rue d’Oignies) est la plus avancée. "Les toitures, en ardoises, ont été restaurées à l’ancienne, les charpentes en bois préservées, les structures existantes restaurées. 95% du travail est achevé. Les façades de l’aile seront rejointoyées pour la fin août. On a connu un problème de fourniture de chaux, qui est en passe d’être résolu." Pour l’aile nord (centrale), "le gros œuvre est réalisé à 65%. Une face de la toiture reste à terminer. On espère aussi achever la façade dans le courant du mois d’octobre."

L’aile est, qui accueillera les personnes désorientées, est la moins avancée. C’est aussi celle qui est la moins bien conservée et qui nécessite des interventions plus importantes, notamment au niveau de la stabilité. "Jusqu’à présent, la façade a été rejointoyée, et une partie a été sablée. La façade sera normalement terminée pour la fin de cette année." Mais parallèlement, la prochaine grande étape du chantier sera le placement des châssis sur tout l’édifice. "On commencera début octobre. 288 châssis en alu de couleur gris clair, avec un profil imposé par l’AWaP, l’Agence wallonne du patrimoine."

Malgré les aléas inhérents à un tel projet mastodonte, mais aussi très délicat, Hans Eckemans maintient le timing initial: "La fin des travaux est toujours programmée pour la fin 2024."

Un bâtiment historique devenu une passion

Hans Eckemans ne s’en cache pas: ce chantier est devenu sa passion. "Ce qui m’attire les critiques de ma famille qui me voit trop peu à cause de lui", confie-t-il avec un demi-sourire. Une passion nourrie par la finalité du projet – l’accueil des personnes âgées ou en perte d’autonomie, dans des conditions hors du commun et à des prix accessibles – et par le souci de préservation du patrimoine. Au point d’avoir engagé, surtout par voie d’emprunt, 12,5 millions€… sans demander le moindre subside public. Ce qui aurait pu lui valoir une intervention de 55% sur les 3,5 à 4 millions€ nécessaires à la restauration des parties classées. "J’ai préféré m’en passer pour gagner du temps", justifie-t-il.

Une passion qui l’a aussi amené à préserver l’ensemble architectural au-delà de ses parties classées. Il montre fièrement les voûtes de brique des plafonds de l’aile nord ou des futurs appartements, la galerie du même type avec ses chapiteaux en tuffeau… "Je n’aurais pas dormi si je n’avais pas préservé ces réalisations impayables aujourd’hui", confie-t-il. Ce qui n’a pas été sans impact sur les solutions techniques à trouver pour épargner ces richesses architecturales, en particulier pour le passage des gaines techniques desservant les logements.

Pour réaliser ces travaux, nécessitant un savoir-faire important, Hans Eckemans fait confiance à un maximum d’entreprises locales. Essentiel pour lui. Ainsi, ce sont les établissements Van Lierde, d’Aiseau, qui assurent la rénovation des façades, parfois très délicate. "Cela peut être de la microchirurgie de façade, explique-t-il. Lorsque des parties de murs sont endommagées, on replace des briques et pierres récupérées lors de démolitions intérieures pour les réparer." L’entreprise Bernard, de Nivelles, se charge des toitures, et Bernard Gagliardini, de Thuin, les techniques spéciales (plomberie, électricité, chauffage par le sol).

À terme, l’ancien prieuré accueillera 85 résidents, 15 chambres étant réservées à des personnes désorientées qui pourront jouir d’un espace de vie réunissant une certaine intimité (avec un parc des plus accueillants) tout en maintenant les indispensables contacts sociaux, le tout en parfaite sécurité. Selon le type de logement (de la chambre individuelle au petit appartement, tout confort), le coût d’hébergement variera entre 58 et 87 €. Mais l’ancien prieuré reconverti en maison de repos sera aussi résolument tourné vers le monde extérieur: l’aile est abritera quatre pièces destinées à la confrérie folklorique en cours de constitution à Aiseau, qui promotionnera une bière spécifique et des produits locaux.