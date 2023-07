Logement: "Charleroi n’a pas de leçons à recevoir du PTB"

1. Des actes plutôt que des paroles "Il y a la gauche qui bosse et celle qui cause", s’irrite Thomas Dermine. En 2018, le PTB a été invité par Paul Magnette à prendre ses responsabilités au sein de la majorité communale de Charleroi. Le bourgmestre proposait l’échevinat du Logement et la présidence de la Sambrienne. "Mais le PTB a refusé. Il a préféré se retrancher dans le confort de la critique. Alors bien entendu, c’est commode et facile de blablater depuis le fauteuil de l’opposition, mais au PS nous préférons agir. Des actes plutôt que des paroles. Chacun sa méthode."

2. Les chiffres et rien d’autre

Le plan de Relance n’a pas fait l’impasse sur le logement. "Nous avons investi comme jamais", souligne le secrétaire d’État en charge de la compétence. Au travers du plan que je coordonne au niveau fédéral, 165 millions ont été affectés à la construction de 1600 nouvelles unités de logement, et 30 autres millions à la rénovation de 3 000 biens locatifs. À la Sambrienne, 588 logements sont en cours ou en attente de construction, et 2 836 habitations figurent au plan de modernisation 2020-2025. Cela représente près d’un tiers de notre patrimoine immobilier, complète le président Maxime Felon.

3. Le PTB vote contre ce qu’il demande "À côté de la location de logements sociaux, Pauline Boninsegna encourage les sociétés publiques d’habitations à faciliter l’accès à la propriété. C’est exactement ce que nous faisons à la Sambrienne où elle siège. Sous cette mandature, nous avons ainsi planifié la mise en vente de plusieurs centaines de biens, ce qui se fait au gré de 4 à 5 mises en vente par mois, pour des valeurs moyennes de 75 000 euros par opération. Non seulement Mme Boninsegna semble en faire fi, mais elle vote systématiquement contre. Quand on veut quelque chose, il faut être cohérent."

4. Pas de leçons à recevoir de Vienne

"Si la cheffe de groupe PTB se montrait plus présente et plus attentive à ce qui se fait dans la société de logement où elle siège comme administratrice, elle n’aurait pas besoin d’aller faire du benchmark en Autriche. Car nous faisons à la Sambrienne ce qu’elle s’enthousiasme d’avoir découvert à Vienne", lâche Felon. La qualité de vie ? "La ville de Charleroi a prévu d’investir un million d’euros à la cité Parc à Marcinelle pour en améliorer l’environnement, après un ambitieux programme de rénovation des logements. Nous allons retravailler la cité verte à Jumet avec la création du parc Trigalet. À Charleroi Nord, les logements qui remplacent ceux du building Apollo sont construits à côté du parc Lambert. Et tous les rez de nos ensembles résidentiels sont proposés à des opérateurs associatifs à des loyers comprimés: ainsi accueillent-ils des permanences ONE, des écoles de devoirs, ateliers d’apprentissage du français langue étrangère, d’initiation au numérique. Il y a même une épicerie de quartier à Marchienne Matadi !"

5. Un modèle corrompu Thomas Dermine enfonce un autre coin: "Quand j’étais directeur du bureau d’étude du PS, nous avons étudié le modèle viennois. Si nous y avons identifié des points positifs mis en avant par le PTB, nous y avons aussi décelé des travers comme la possibilité donnée aux locataires de pouvoir choisir leurs successeurs. Il faut noter que cela génère de la corruption. Des dessous-de-table sont négociés en même temps que le transfert des baux. La réalité de ce modèle, c’est celle-là. En vanter les mérites sans parler des inconvénients, c’est intellectuellement malhonnête."

6. Le loyer moyen à 6,25 € le m2

À Vienne, le coût moyen des loyers sociaux est de 9,60 euros le mètre carré. À Charleroi la Sambrienne fait mieux, selon son président qui a fait ses comptes: 6,25 euros le mètre carré, c’est-à-dire 40% en moins. "Ces informations, Mme Boninsegna en dispose au conseil d’administration. Si du moins elle prend connaissance des rapports et bilans d’activité qui lui sont transmis. Une telle politique a un coût pour notre société de logement: il s’élève à une dizaine de millions chaque année, pour plafonner les loyers à 20% des revenus des locataires. C’est notre manque à gagner par rapport à Vienne."

7. Des solutions à la carte pour chacun "Au PS, nous ne croyons pas à la panacée. Nous pensons au contraire qu’il faut apporter une solution adaptée à chaque situation, à chaque besoin. C’est la raison pour laquelle il existe une batterie de mesures et de projets pour rencontrer les besoins. La Sambrienne va ainsi bâtir des kots sociaux dans le quartier de la Broucheterre près du nouveau campus. Logements à loyer d’équilibre, logements sociaux et moyens, allocation attente logement, autant de réponses différenciées à un enjeu majeur: l’accès pour tous à un foyer décent."