Le 4 avril dernier, Claudine (78 ans) a déposé le prévenu place Charles Gailly à Fleurus. C’est alors qu’elle a remarqué la disparition de son sac à main. "C’est dégueulasse ce que j’ai fait", avouait spontanément le trentenaire face à la justice.

Cocaïnomane

Deux jours plus tard, en volant deux bouteilles de vin à 39,80 €, Abderrahman s’est débattu face au caissier du magasin. Ce dernier fut victime d’une chute au sol et d’un bras cassé. Pour ce second vol, l’homme détenu "garantissait" qu’il n’avait pas touché le caissier.

En rechute, après vingt ans de dépendance à la cocaïne, Abderrahman sollicitait une peine de travail. Il ira plutôt en prison.