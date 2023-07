Les vacances de Béatrice Delvaux, entre Spy et la Simiane la Rotonde

Non, mais je serai dans un village de Provence en France, à Simiane la Rotonde, qui possède beaucoup de points communs. Là-bas, c’est très agricole, tout le monde se connaît. Comme à Spy !

S’agit-il de vacances avec les doigts de pied en éventail ou plus sportives ?

En fait, je suis impliquée dans l’organisation d’un festival depuis plusieurs années: Les Estivales du Haut Calavon. Un événement qui allie musique et littérature, fin juillet jusqu’au début août, au domaine viticole des Davids à Viens. C’est un tout jeune festival. Il a été créé par une Belge durant le Covid pour aider la librairie mythique Le Bleuet à Banon. Je me suis retrouvée impliquée par hasard dans l’organisation. Ce seront donc des vacances très actives, très plaisantes.

C’est donc une déconnexion totale qui vous attend…

Pas vraiment (rires). Je partirai en vacances avec deux interviews à rédiger durant le festival. En plus, sur place, je retrouverai des gens que j’ai croisés précédemment dans le cadre de mon travail. Je ferai aussi des allers-retours pour voir ma maman à Spy.

Pourriez-vous, en quelques mots, expliquer en quoi consiste votre métier ?

Je suis éditorialiste en chef du journal Le Soir où je travaille depuis bientôt 40 ans. Je représente l’opinion et porte l’image du journal.

Si une importante actualité tombe lors de vos vacances, vous ouvrirez donc votre ordinateur.

Oui ! Je reste sur le qui-vive. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises. Quand le roi Albert II a abdiqué, j’étais au Portugal. J’ai travaillé pendant trois jours. Et quand la coalition suédoise s’est formée (NDLR: en octobre 2014), j’étais également en déplacement et j’ai écrit des éditos pendant six jours.

Donc, si la Vivaldi se déchire, il sera possible de vous lire le lendemain…

Il y a tout de même une super-équipe pour me remplacer. Mais oui, au besoin, je suis disponible. C’est le cas de beaucoup de gens qui travaillent pour le journal Le Soir.

Et s’il ne se passe rien ? Ce qui est, même en période estivale, peu probable.

Je lirai mon journal tous les jours ! Je resterai connectée à l’actualité. Ce qui est, pour moi, la base pour tous les journalistes.