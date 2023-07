Charleroi: près d’un dealer arrêté chaque jour ouvrable en ville

Pourtant, ce n’est pas comme si les forces de l’ordre ne faisaient rien. Selon les chiffres de la police locale de Charleroi donnés par le bourgmestre Paul Magnette (PS), à la demande de la conseillère Lætitia Dehan (MR), on peut compter entre 200 et 250 dealers arrêtés chaque année, soit près de 5 dealers arrêtés par semaine, un par jour ouvrable. Pour être exact, 113 suspects ont été arrêtés depuis le début de l’année 2023.

Opérations de police régulières

Le 22 juin dernier, une énième opération DILRU (nom de code pour "Deal de rue") a été menée par la police locale, mobilisant 21 policiers du PSO (peloton de sécurisation et ordre public). Sur l’axe des boulevards Janson-Solvay et de la rue Chavannes, à la Ville-Haute, encore 8 personnes ont été arrêtées et près de 20 grammes de drogues dures – cocaïne et héroïne – ont été saisis. En plus des dealers, arrêtés chez eux ou en rue, on compte entre 20 et 40 personnes arrêtées chaque année sur le territoire qui cultivent ou fabriquent de la drogue.

Consommateurs majoritaires, mais moins souvent arrêtés

Concernant les consommateurs, ils sont plus nombreux à faire l’objet d’une interpellation ou d’un PV, entre 300 et 400 chaque année (180 depuis janvier 2023). Mais il y a fort à parier que de nombreux consommateurs ne sont jamais arrêtés parce que, pour avoir un business lucratif, chaque dealer doit avoir au moins plusieurs clients réguliers auprès de qui écouler sa marchandise de mort.

La police va par contre souvent procéder à l’interpellation de consommateurs pour mieux s’attaquer aux dealers. Lors d’une récente opération, un policier de la Control Room de Charleroi, qui supervise en direct les caméras de surveillance actives en centre-ville, nous confiait qu’un client "souvent, va confirmer à qui il a acheté et depuis quand, ce qui aide à la procédure judiciaire contre les vendeurs, alors que lui peut s’en sortir plus facilement en étant coopératif".