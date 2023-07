"Je suis le fondateur de la célèbre bande dite de la Basse-Sambre ou bande de la terreur. Nous avons agi à l’automne 2001. Les autres, je les ai recrutés, formés, parfois entraînés au tir dans le bois derrière ma maison de Farciennes. Nous étions une famille. Toujours ensemble. Pour préparer nos coups autant que pour les sorties restos, discothèques… J’étais flambeur, je partageais, je dépensais tout de suite, capable de donner un pourboire de 5 000 euros. Braquages, prises d’otages, fusillades avec les policiers, hold-up, car et home-jackings, attaques dans les restaurants, détention d’armes de guerre, d’assaut, armes de poing… C’était nous. J’avais à peine vingt-deux ans."

15 ans de prison en 2004

En 2004, Tuncaï Kenctemur prend quinze ans de prison aux Assises du Hainaut. Les premières en Belgique ciblant une bande organisée ayant certes semé l’épouvante à Sambreville, Fleurus, Fontaine-l’Evêque, Charleroi, Aiseau-Presles, Gerpinnes ou encore Fosses-la-Ville mais où il n’y a pas eu mort d’homme. Les violences physiques et, surtout psychologiques, subies par les victimes, plombées par des séquelles à vie pour certaines, ont été telles que les sept membres ont dû finalement rendre des comptes face à un jury populaire.

Près de vingt ans plus tard, alors que son casier judiciaire énumère 24 faits, il se souvient de certains coups avec plus de remords que d’autres. "Une prise d’otage d’un couple. Leur bébé était-là. Après 35 minutes, nous n’avions pas trouvé le coffre. Nous avons fait une demande de rançon. J’avais horreur de tomber sur des femmes aussi. Il y a des pleurs, des larmes… Mais pour moi, notre fait d’armes le moins glorieux reste l’agression et le vol de ce couple de Fosses-la-Ville. (N.D.L.R. le père a dû aller jusqu’au distributeur de billets pendant que sa famille est tenue en otage). Il y avait deux enfants dans l’histoire."

Il avait tout pour lui

Comment Tuncaï est-il tombé “dedans” ? L’ex-caïd ne se déguise pas derrière des excuses auto-apitoyantes. Non, il n’a pas eu une enfance malheureuse ni une scolarité chaotique. Non il n’a pas manqué d’amour. "Mes parents ont toujours fait de sorte que nous, les huit frères et sœurs, ne manquions de rien. J’étais le gâté de la famille parce que j’étais blond aux yeux bleus."

N’empêche… À 18 ans, le Carolo était dealer, et grossiste. Il sera arrêté. Papa capte le danger. "Il m’a emmené en Turquie et m’a mis à l’armée." La formation est du genre commando. Pour les armes lourdes, Tuncaï est doué.

En 1999, formé à la violence il revient en Belgique, dans la maison où il est né. À Farciennes. Une personne vient le trouver : “Tu as fait l’armée, tu connais les tactiques. Pourrais-tu participer à un hold-up ?” "Ensemble, on a eu sept millions de francs belges. Plus tard, deux de mes coéquipiers se faisaient assassiner. C’est là que je crée une équipe."

La bande de la Basse-Sambre est née. "Nous nous sommes équipés de kalachnikovs, d’armes de poing à barillet ou automatiques, de gilets, de scanners, d’explosifs, à louer des box pour cacher nos véhicules pour nos braquages futurs. Après, on a commencé à faire des car-jackings et nous revendions à l’Est, puis des home-jackings pour vider les coffres-forts chez les bourgeois."

Les médias ne parlent que d’eux, de ce gang qui fait la nique aux autorités. La confrontation avec à la police est inéluctable. Celle-ci survient après un hold-up à Tamines. "Plusieurs voitures de police nous attendaient. Nous étions dans une Audi. Il y a eu fusillade. Moi, j’ai tiré à la kalachnikov au niveau des radiateurs des véhicules. Nous nous sommes échappés mais une balle a touché mon bras. Nous avons ensuite abandonné l’Audi, la police a retrouvé des traces de mon sang."

Tuncaï sent que l’étau se resserre. Mais décide de continuer. La police a son ADN. Au fil des écoutes téléphoniques, la bande est identifiée. Sa localisation est mouvante mais les points de chute récurrents se précisent. La tentation d’un nouvel home jacking est plus forte. "Dans l’Audi sortie du box, j’ai vu une voiture civile. J’ai dit à mon coéquipier que nous étions suivis, il ne m’a pas pris au sérieux. Jusqu’à ce que deux Audi de l’Escadron belge d’intervention nous coupent la route. Un hélicoptère était au-dessus de nous. J’ai tiré des rafales de kalachnikov aussi bien sur eux que sur l’hélicoptère."

La police sait à qui elle a affaire, à un ancien commando de Turquie : "Nous savions très bien la détermination de Tuncaï Kenctemur, a témoigné un chef de l’Escadron aux Assises. Nous n’avons pas pris le risque de riposter."

Ce n’est que partie remise. Opération “Flash” le 21 novembre orchestrée par la Brigade spéciale d’intervention. "J’ai été le premier pris de la bande. J’étais arrêté à un carrefour. Quatre véhicules de l’Escadron m’ont barré la route. Il y avait un hélico au-dessus de moi. Les policiers étaient encagoulés. Je sentais bien, à leur attitude déterminée, que je n’avais pas intérêt à bouger d’un millimètre. Quelque part, cette arrestation m’a soulagé. Quelque chose en moi souhaitait que je sois pris. L’engrenage était devenu infernal."

Tuncaï Kenctemur sera libéré au bout de 8 ans et 8 mois de prison, dont deux en préventive.