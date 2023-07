Montigny-le-tilleul: il dupait puis volait des personnes âgées

Deux personnes âgées dupées

Les 27 mars et 3 avril derniers, Abdelkader a dupé des personnes âgées au sein des banques Belfius et BNP Paribas Fortis à Montigny-le-Tilleul. Lors des deux vols, le prévenu a usé de la même technique pour parvenir à ses fins en faisant croire à ses victimes qu’un billet de 5 ou de 10 euros était tombé à terre. Une bousculade plus tard, l’argent qui venait d’être retiré au distributeur se retrouvait comme par magie dans les mains d’Abdelkader.

Au total, le voleur opportuniste a volé quelques centaines d’euros et fut interpellé quelques jours plus tard alors que la police le surveillait. "Il est entré dans une banque à Montigny-le-Tilleul et la description physique fournie par les victimes correspondait. La plaque d’immatriculation de son véhicule a permis de le priver de liberté", précise la substitute Lecomte.

Alors qu’une peine de trois ans de prison est requise par le parquet contre celui qui est "bien connu" de la justice, la défense plaide un sursis probatoire insistant sur les bienfaits de l’incarcération d’Abdelkader. Cette mesure de faveur pourrait encadrer sa toxicomanie. Jugement dans deux semaines.