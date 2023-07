Mettet : rénovée en profondeur, la piscine de Biesme rouvrira le 31 juillet

Un coup d’œil éblouissant à la mesure de l’investissement: un budget global de 5 700 000 € adouci par une subvention régionale de près de 2 millions attribuée dans le cadre du plan "piscine". "Dans l’histoire de la commune de Mettet, la rénovation de la piscine de Biesme figure parmi les investissements majeurs, avec le réaménagement de la place de Met tet", précise Aurélien Laffineur.

Nous suivons le guide, allant de surprise en surprise, toutes ou lumineuses ou témoignant du dernier cri de la technologie à travers les complexes systèmes de ventilation, de filtration et du chauffage de l’eau mixant énergie solaire et gaz.

Dès l’entrée, les mosaïques multicolores font belle impression tandis qu’une sensation olfactive rend compte du pas de géant qui a été fait par rapport à l’ancien bassin. L’odeur du chlore, cet élément chimique tueur de bactéries et puissamment désinfectant, n’est plus perceptible, grâce à un changement de technologie. "Il y a toujours du chlore mais en quantités plus infimes, et il est naturel par l’électrolyse du sel", précise l’échevin.

Évidemment, le nouveau bassin répond aux normes les plus pointues du moment. Un exemple ? "Il n’est plus possible maintenant de contourner le pédiluve, qui est intégré à l’espace douches", complète-t-il. Douches modernes à hauteur de plafond qu’un détecteur de mouvements actionne automatiquement, la refonte du bassin et de ses équipements ayant été orientée "économie totale". La sécurité n’est pas en reste avec le recours à un jeu de six caméras intelligentes reliées à un moniteur installé dans le local du maître-nageur. Il est plus juste de parler de sauveteur.

Les dimensions du bassin n'ont pas été modifiées: 25 mètres de longueur sur l'équivalent de 4 couloirs de largeur, chacun surmonté d'un plongeoir. ©Pierre Wiame

Sur la nouvelle façade arrière est accrochée l'enseigne de la piscine, lettres noires tranchées sur un élément architectural rouge. La piscine de la Tourette accoste fièrement le 21e siècle. ©Pierre Wiame

Le couloir des douches joliment égayé d'une mosaïque de carreaux de couleur froide et chaude. Il n'est désormais plus possible de contourner le pédiluve, passage obligé vers l'espace douche central. ©Pierre Wiame

Tous les équipements de la nouvelle piscine ont été remplacés. Comme les vestiaires, à dominante bleue, associés à des casiers de rangement des effets personnels stratifiés et accessibles par code. ©Pierre Wiame

Vestiaires et sanitaires mouchetés de couleurs vives sur des fonds gris et blancs. Le décorateur d'intérieur n'a pas manqué de goût. ©Pierre Wiame

Depuis son ouverture dans les années 70, jamais la piscine de la Tourette n'avait bénéficié d'une rénovation aussi profonde et aussi coûteuse. Un résultat spectaculairement lumineux, à l'aune de l'investissement: près de 6 millions. ©Pierre Wiame

Une signalétique aussi claire que lumineuse. En un mot comme en cent, la nouvelle piscine de la Tourette est magnifique. ©Pierre Wiame

Six caméras intelligentes

"Ce système anti-noyade, par détection de tout mouvement anormal, ne remplacera pas le sauveteur", dont la présence vigilante sera toujours requise au bord du bassin.

On chemine sur les nouveaux pavés clairs des plages avant de découvrir les vestiaires, collectifs et individuels, de couleur bleue, associés à leurs casiers stratifiés accessibles par code. On accédera à la piscine comme on y a toujours accédé depuis son ouverture, dans les années 70. Par contre, passé la porte, l’accès se fera via des tourniquets contrôleurs d’accès par carte magnétique, à usage unique ou rechargeable.

Au sein du conseil communal, personne n’a oublié, à la veille des dernières élections, en 2018, l’état lamentable du bassin. L’échevin des Sports de l’époque avait dévoilé les dessous inquiétants de la cuve principale, supportée par des pieux et suintante. La dangerosité de l’outil avait rebondi au conseil communal et donné lieu à de la surenchère électoraliste.

Le bourgmestre Delforge avait dû prendre en urgence un arrêté de fermeture. La piscine avait cependant rouvert après des travaux conservatoires. Elle avait définitivement fermé en avril 2021.

Le chantier, lui, a commencé le 2 mai 2021. Il s’achève donc et enterre pour toujours la saga remontant à l’ancienne législature. Faut-il préciser que la cuve a en partie été recoffrée et recoulée.

Bref, l’outil dévolu aux plaisirs de l’eau est remis à flot pour des décennies comme il ne l’a jamais été depuis sa construction.

La fermeture inopinée de la piscine, en 2018, qui priva de bains nombre de baigneurs et de clubs, n’aura pas fait vaciller d’un poil la suprématie de la liste Icap. Ce fut finalement une tempête dans la pataugeoire.

La piscine rouvrira le 31 juillet, a décidé la RCA.

Six ans après avoir été attaquée pour défaut de prévoyance, la majorité Icap tirera sûrement de cette rénovation spectaculaire un argument majeur de campagne en 2024.