Le nouveau Citybus de Charleroi est en préparation

L’itinéraire du Citybus devait être modifié pour le 1er juillet. Ce n’est pas le cas, le projet a été reporté. L’Autorité organisatrice du transport (AOT), qui définit les services que le TEC doit assurer, a établi un calendrier dans lequel il est prévu de lancer le processus à l’automne prochain. Comme le rappelle l’échevin de la Mobilité, Xavier Desgain, dans une réponse à la question écrite de la conseillère Lætitia Dehan (MR), ce processus s’articule autour deux temps forts: une phase de diagnostic qui sera suivie par la validation un an plus tard. "C’est dans ce cadre que l’avenir de la ligne du Citybus sera examiné en concertation avec la Ville, sachant que je souhaite qu’elle soit maintenue et que son amplitude horaire soit étendue tant en début qu’en fin de journée."