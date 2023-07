Mettet: au hameau du Lac, la maison communautaire incendiée en mars 2021 est renée de ses cendres

Ce vendredi soir, les autorités communales, le bourgmestre Yves Delforge en tête, s’y pressent pour y célébrer comme un nouveau départ: l’inauguration de la maison communautaire après reconstruction.

Celle-ci, bardée de bois, avait en effet été incendiée par des mains criminelles dans la nuit du 3 mars 2021. Cet attentat avait chagriné les villageois, près de 200 personnes, et révolté les élus qui y avaient vu une atteinte à un symbole. Un enfant s’était tristement exclamé: "C’était le seul truc pour ne pas s’embêter."

Quoique baignée dans une atmosphère champêtre, la vie n’a jamais été un long fleuve tranquille sur ce bord de lac.

Il y a longtemps déjà que cet ancien lieu de vacances et de villégiature se trouve réduit à une poche d’exclusion sociale. Longtemps aussi que les autorités communales travaillent à le normaliser. Un chantier au long cours qui n’est pas simple.

Comment en est-on arrivé là ? On l’a déjà écrit à maintes reprises. L’habitat de loisirs, par définition léger, se composait à l’origine de caravanes et de chalets. C’était sans compter sur le décrochage social, sur les accidents de la vie et la paupérisation galopante de la société. Ce camping s’est alors petit à petit transformé en lieu de vie permanent. Cela fait maintenant des décennies qu’il fait office de refuge pour échapper à des loyers et des charges devenus impayables ailleurs.

Consciente de la problématique, la Région wallonne, de longue date, a élaboré un plan de lutte contre cet enracinement: le plan "HP", pour habitat permanent, afin de permettre aux pouvoirs locaux d’aider au maximum ces concitoyens confrontés à des conditions de vie anormales, réduites à vivre en caravane et chalet améliorés à force d’occupation.

Mettet adhère à ce plan sur base volontaire. C’est dans ce cadre que le collège œuvre et œuvrera, et qu’il a dû longtemps batailler.

Vendredi soir, le local communautaire, une propriété communale, est redevenu ce qu’il était avant le sinistre: un écrin à un florilège d’activités, récréatives, culturelles et sociales.

Un éclairage public solaire

L’échevine de l’Habitat Permanent, Françoise Léglise, a vu elle aussi dans cette inauguration festive un nouveau départ. Ce local, dit-elle, "c’est une plate-forme qui crée du lien entre les habitants grâce aux différents partenaires qui l’animent et œuvrent au quotidien. C’est l’occasion de recréer une dynamique sociale positive et constructive", dit-elle devant un parterre de villageois et d’élus.

Et de citer et remercier les partenaires qui vont pouvoir à nouveau lui insuffler des occasions de souffler, de se distraire ou de se dépanner, comme la Croix Rouge, le CPAS et son plan Habitat Permanent, la Ligue des familles etc.

Une assistante sociale, Valérie Tilmant, y tient des permanences à raison de deux après-midi par semaine.

Deux partenaires y rendent la vie particulièrement plus légère: l’ASBL Excepté Jeunes, qui y organise son École des Devoirs, et le Forum social de Mettet qui y dispense nombre d’activités et d’animations. À la tête de cet outil de lutte contre l’exclusion, Elvire Servais, une retraitée dévouée à la cause. "Par ces animations, on tente de briser la solitude des plus démunis, qui dépendent ou du CPAS ou des banques alimentaires. On organise aussi des jeux à destination des 3x20. Enfin, on veille à ce que les enfants soient socialisés et à prévenir l’illettrisme", exprime-t-elle.

La réouverture de la maison communautaire, après deux ans de travaux retardés par la crise sanitaire, galvanise à nouveau les bonnes volontés. "Ce n’est jamais facile mais ça devient vraiment un hameau veut croire le bourgmestre Yves Delforge. Les voiries y sont asphaltées et nouvelles et les eaux usées raccordées à la station d’épuration de Bambois." Le réseau de distribution d’eau a également été rénové, ce qui a mis fin à des fuites ruineuses.

Il y a mieux, et c’est de bon augure: ce hameau du Lac est le seul de l’entité à être équipé de lampadaires publics à énergie solaire autonome.