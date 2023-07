La signalisation se modernise sur le petit ring de Charleroi

Dans un premier temps, seul un des deux portiques sera renouvelé. Comprenant un panneau à message variable ainsi que des panneaux rétroéclairés, il sera installé cette semaine pour une mise en service à la fin du mois. Des messages en lien avec la mobilité (accidents, incidents, conseils de mobilité en lien avec des événements se déroulant à Charleroi, etc.) seront diffusés depuis le centre Perex. Le second portique, comprenant uniquement des panneaux rétroéclairés, prendra place par la suite, lors de fermetures à programmer ultérieurement.

Jusqu’à ce samedi entre 20h et 6h, les usagers devront quitter le R9 à hauteur de la sortie Mayence. Une déviation sera mise en place via le boulevard Mayence et le boulevard Zoé Drion, puis le rond-point Marsupilami afin de diriger les véhicules vers le R9 ou l’E420/A54.

Sur le R9, tous les panneaux de moins de 4 mètres rétroréfléchissants ont déjà été remplacés. Par la suite, la signalétique dans les tunnels sera modernisée.

Ce projet s’inscrit dans une redéfinition cohérente de la signalétique présente sur le R9 menée en collaboration avec la Ville de Charleroi. Le budget s’élève à près de 700 000 € hors TVA. Comme l’observe le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry, il vient à point nommé pour améliorer la qualité de la signalisation existante.

Les travaux sont réalisés par la Sofico, en collaboration avec son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre. C’est la société LEXAR qui a été désignée par marché public pour exécuter ce chantier.