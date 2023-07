Mettet : le nouvel échevin des finances est saxophoniste et bilingue

Selon un avenant au pacte de majorité conclu au décès de l’échevin Philippe Lambot, survenu début décembre 2021, Robert Joly, un vieux routier de la politique, était revenu au collège, ce qui n’était pas prévu. Toujours bon pied bon œil, il était remonté dans le train de l’exécutif avec l’envie de se rendre utile au sein du collège et de servir une ultime fois sa chère commune.

Selon l’accord, l’écharpe d’échevin des Finances serait partagée entre lui et Fabien Dethier, un trentenaire issu de Saint-Gérard, élu de longue date sur la liste du bourgmestre Yves Delforge.

Un an et demi chacun.

Vendredi soir, l’heure est venue à Robert Joly de passer le témoin à son jeune collègue, non sans émotion. En l’occurrence, il lui a donné les clefs de la commune.

"Je m’en vais, comme prévu. C’est un non-événement. J’ai fait le boulot qu’il fallait faire. Je compte sur les autres pour continuer", souligne l’avocat retraité, qui épaula le bourgmestre dans les dossiers les plus pointus, juridiquement parlant. Les deux dit-on formaient un tandem d’une rare efficacité.

Fabien Dethier a prêté serment sous les applaudissements. Accolade fraternelle avec le champion en nombre de voix, le bourgmestre, et poignées de main.

Fabien Dethier, 38 ans, qui s’est passionnément engagé en politique dès ses 24 ans, sous la bannière du cdH, a longtemps éclairé ses collègues au conseil de ses connaissances affûtées. Et, bardé de deux maîtrises, de l’UCL et de la KUL, de ses lanternes d’expert en finances publiques et en économie.

Fabien Dethier a en effet oeuvré dans les coulisses du gouvernement wallon, dix ans durant, en tant que membre de quatre cabinets successifs, ceux des ministres wallons André Antoine, Maxime Prévot, Alda Gréoli et Carlo Di Antonio. Des postes politiques avancés qui lui permettaient de remettre les dossiers de Mettet en perspective dans le cadre wallon, et d’expliquer çà et là avec pédagogie les dessous des décrets.

Bosseur aux deux parlements

Le bourgmestre Yves Delforge a rendu hommage à celui qui fut son complice au sein du collège pendant 18 mois. "Au nom du collège, merci pour tout ce que tu as fait pour la commune de Mettet", a-t-il dit, dans la joie et la bonne humeur. ©Pierre Wiame

Quand il ne fait pas de la politique, le nouvel échevin sème des notes de musique dans les rangs de la fanfare royale Sainte-Cécile de Mettet. Vendredi soir, ses amis musiciens lui ont fait la surprise de venir assister à sa prestation de serment. ©Pierre Wiame

Le nouvel échevin des Finances, Fabien Dethier, 38 ans, est passionnément engagé en politique depuis l'âge de 24 ans, sous la bannière du cdH (Les Engagés). Il gravite depuis toujours dans le milieu politique. Après avoir été conseiller dans les cabinets de quatre ministres wallons, il partage actuellement son temps entre les deux parlements, wallon et fédéral. ©Pierre Wiame

Actuellement, le nouvel échevin des Finances de Mettet partage son temps de conseiller politique entre les deux parlements, wallon et fédéral, où les Engagés siègent dans la minorité, attendant leur heure. C’est la première fois que la commune de Mettet accueille dans son collège un mandataire bilingue, maîtrisant la langue de Vondel.

Quand il n’est pas occupé à bûcher dans les hautes sphères, Fabien Dethier sème des notes de musique. Son autre grande passion après la politique, qu’il partage entre deux instruments. Il gratte la guitare classique juste pour lui tandis qu’il dégaine son saxophone au sein de la fanfare royale Sainte-Cécile de Mettet, un cuivre réservé aux marches folkloriques et aux airs de guindaille endiablés qui entrecoupent le déroulé de ces cortèges empreints de ferveur.

De toutes les marches de l’Entre-Sambre et Meuse, Fabien Dethier n’en honore que trois, en marcheur: la Sainte-Rolende de Gerpinnes, la marche de La Nativité de Furnaux et la Saint-Pierre de Florennes qui se déroule justement ce week-end des 1 et 2 juillet.

Robert Joly, lui, quitte le collège pour retourner s’asseoir autour de la table du conseil, sous l’étiquette ROPS. Il achèvera la législature.

Le bourgmestre Delforge ne l’a pas laissé partir comme ça, lui rendant hommage. "Robert s’est toujours investi pour la commune de Mettet, avec créativité. Il a beaucoup apporté à sa commune, même s’il lui arrive de parler beaucoup trop longtemps, là où je le dirais en deux mots. (Rires) Quand il a fallu remplacer Philippe Lambot au conseil, nous ne nous sommes pas trompés en faisant le choix d’un élu expérimenté et disposant de beaucoup de temps".

Robert Joly s’en va

En marge du conseil, Fabien Dethier a salué son prédécesseur. "J’ai un profond respect et une profonde amitié pour Robert. Je me sens heureux et honoré de lui succéder et, indirectement, de succéder à Philippe Lambot. C’est un juriste hors pair que je n’hésiterai pas à consulter", dit-il.

En nombre de voix, c’est Jules Sarto (567 voix) qui aurait dû ceindre l’écharpe scabinale pour achever la législature mais, à 72 ans, cet autre routard de la politique a élégamment cédé sa place à Fabien Dethier, (519 voix), qui incarne la relève.

Quoi de plus indiqué pour introniser le nouvel échevin-musicien que des notes de musique. Ses amis de la fanfare ont ainsi préféré annuler la répétition du vendredi soir pour venir assister à sa prestation de serment en lui faisant la surprise d’apporter leur instrument, trompette, clarinette, petite caisse et trombone. C’est exceptionnellement dans la salle du conseil, autour du verre de l’amitié, que cette joyeuse musique a résonné ce vendredi soir.

Un début de conseil en forme de page qui se tourne écrivions-nous. C’est plutôt en forme de livre qui se referme. À 73 ans, Robert Joly a déjà annoncé qu’il ne se représentera pas en 2024. Il quittera la vie politique après un engagement d’un demi-siècle au sein du parti à la rose.