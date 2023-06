Jemeppe-sur-Sambre : aller au-delà de ses limites, sur le GR20, en Corse

Leur terrain de jeu ? Le GR20, un sentier de grande randonnée traversant la Corse du Nord au Sud, de Calenzana à Conca, et réputé pour être l’un des treks les plus difficiles d’Europe. L’exploit remonte au mois de juillet 2022.

"S’il faut plus ou moins 2 heures pour parcourir 8 km en Belgique, sur le GR20 corse, il en faut entre 6 et 7", annonce d’entrée de jeu Damien.

Aux difficultés ordinaires du relief accidenté, il faut ajouter la nécessité de transporter dans un sac à dos plus ou moins 25 kilos, de quoi dormir (sous tente ou en refuge), manger et s’hydrater.

Avec une distance de 180 km et un dénivelé positif de plus de 13 000 mètres, cette randonnée met à l’épreuve, sportive et mentale, tout randonneur, fût-il aguerri.

C’est Damien, reporter dans l’âme et prof en commu, qui a eu l’idée d’embarquer une caméra légère dans son sac et de tirer un documentaire de cette performance. Le film immerge littéralement les téléspectateurs dans ce périple de 12 jours, en autonomie complète, et dans les joyaux minéraux de cette île de beauté.

Le vidéaste ne se limite pas à dévoiler des paysages sublimes. Il explique aussi les raisons qui ont jeté sur le GR20 ces trois hommes liés par le sang ainsi que les obstacles qu’ils ont été amenés à franchir, parmi lesquels les fortes chaleurs, le manque d’eau dû à l’assèchement des sources et le recours à l’escalade.

Ces courageux randonneurs se levaient vers 5h afin de profiter au maximum de la fraîcheur, marchant parfois jusqu’à 12h par jour.

Le franchissement du GR20, en 12 jours au lieu de 16, a permis à ces Jemeppois de tirer une leçon de vie universelle: le mental, quand il est au sommet, vient à bout de toutes les limites.

Diffusion sur Boukè Média ce 1er juillet à 16h. Rediffusion le dimanche 2 juillet, même heure.

Le GR20, tout au long de 180 km, entre Calenzana et Conca, déroule un tapis de panoramas et sommets somptueux. ©Damien Hansen

A l'arrivée, à Conca, au terme d'un périple de 180 km par monts et par vaux. « Me lancer dans le GR était l’occasion de de nous challenger personnellement, surtout d’un point de vue mental. Se dire à la fin des 12 jours : on a été capable de le faire ! » ©Damien Hansen

La vue époustouflante que l'on a depuis le refuge de Tighiettu. De quoi se sentir le roi du monde, comme Léonardo Di Caprio écartant les bras à la proue du Titanic. ©Damien Hansen

Le GR20, exigeant sentier de grande randonnée, traverse la Corse du Nord au Sud, et des paysages d'une beauté inouïe. Sur ce cliché, on aperçoit un petit lac aux eaux émeraude, entre Manganu et Petra Piana. ©Damien Hansen