Fosses-la-Ville : un restaurant ouvert à l’Espace Winson trois midis par semaine

Où savourer des plats variés et goûteux quand son domaine de compétence se limite à la cuisson d’un œuf sur le plat ou d’une assiette de pâtes sauce bolo achetée toute faite ?

La question ne donne pas trop matière à réflexion.

Entre une pizzeria qui livre à domicile et une brasserie (Le QG) dépendant des heures d’ouverture et de fermeture des magasins du centre commercial Shop in Stock, les Fossois n’ont plus trop l’embarras du choix. Récemment aussi, l’hôtel-restaurant Le Castel a définitivement fermé. Une bonne adresse gourmande a disparu.

C’est pourquoi la nouvelle de la prochaine ouverture d’un espace de restauration, au sein de l’Espace (communal) Winson, a réjoui.

Dans le contexte économique délétère du moment, ce n’est pas un petit indépendant qui va oser se lancer dans cette aventure au fourneau mais bien un acteur atypique et essentiel: Les Ateliers de Pontaury, une entreprise de formation par le travail établie à Mettet depuis des lustres.

Ces Ateliers à vocation sociale, qui se battent pour raccrocher au marché de l’emploi des personnes sous-qualifiées, ont ouvert plusieurs filières de formation en lien avec le milieu du bâtiment. On peut en sortir maçon, menuisier ou encore isolateur, tous prêts à bosser.

Dans un registre diamétralement opposé, l’entreprise forme des commis et premiers commis de cuisine, des commis de salle et commis de cuisine en collectivité.

Trois midis par semaine

Le principe a fait ses preuves: apprendre à devenir forgeron en forgeant.

Sous la supervision de formateurs, les stagiaires sont immergés dans des conditions de travail réelles.

On devient donc maçon en montant de vrais murs de briques, dans le cadre d’un vrai chantier, et on devient commis de cuisine en étant plongés dans de vrais coups de feu, et dans d’authentiques restaurants, à servir de vrais clients.

Il ne faut pas avoir fait l’école hôtelière, ou avoir des prérequis, pour se lancer dans cette filière de la restauration. Outre peut-être aimer bien manger et réjouir le ventre.

Une seule qualité prévaut, quel que soit le métier choisi: la motivation à se (re)caser professionnellement, qui suppose ardeur et vaillance.

Actuellement, ces Ateliers disposent de deux restaurants didactiques: l’historique Table des compagnons de Pontaury et la cuisine des compagnons de Walcourt. Mi-août, l’EFT ouvrira donc la Terrasse des compagnons.

Une extension qui traduit un regain d’attractivité de la filière Horeca: 12 stagiaires inscrits à Mettet, et 10 à Walcourt, contre 6 en boucherie, 7 en gros œuvre et 7 en menuiserie.

L’information est autant confirmée par la Ville de Fosses que par la directrice de l’EFT, Nancy Michaux.

L’ouverture prochaine de cette Terrasse s’inspire d’une expérience toujours en cours. Au centre culturel de Fosses, la Table des compagnons n’est pas une inconnue. C’est elle qui, depuis l’inauguration de la maison rurale, et sa nouvelle salle de spectacle aux gradins rétractables, assure la restauration d’avant spectacle et le service au bar après spectacle. La Ville de Fosses avait choisi cet opérateur Horeca pour sa philosophie aux vertus sociales et sociétales, et pour son choix de privilégier les produits du terroir.

La Table des Compagnons assure aussi la restauration lors des grands événements du centre culturel et a les capacités de servir des banquets dans la grande salle de spectacle.

Le futur restaurant, qui n’ouvrira que trois midis par semaine, aura une capacité de 40 à 50 couverts voire davantage selon la météo puisqu’il sera doté d’une terrasse.