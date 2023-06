Centre culturel: Sombreffe va jouer avec Genappe

Augmenter la participation de la population, cibler les jeunes

L’idée, explique l’échevin, est venue suite à la réintégration dans le giron communal de l’ASBL Samaravia, une des associations locales très actives. Il se fait qu’une des personnes œuvrant au sein de Samaravia est par ailleurs directrice du "38": "Chemin faisant, dans nos réflexions autour de la structuration de notre offre culturelle, est venue l’idée d’un adossement à ce centre", détaille l’échevin. Le processus est en cours depuis quelques mois et, précise Jonathan Burtaux, les associations locales ont été consultées: "On en a rencontré 27, lors de quatre réunions, et on a aussi tenu des entretiens individuels." L’intérêt pour le projet semble unanime. Quel est l’intérêt, justement ? Globalement de profiter de l’offre que peut développer un centre structuré: "L’objectif n’est pas de faire aller les Sombreffois à Genappe pour voir des spectacles, mais plutôt d’amener des activités du 38 en décentralisation dans nos villages." Sombreffe et Genappe partagent en effet les objectifs d’aller à la rencontre des publics: "On veut augmenter la participation de la population aux animations culturelles, avec une attention en particulier envers les jeunes. Un des défis est aussi de développer le patrimoine local."

Coût pour la Commune: 30 000 €

La belle idée a un coût. Pour pousser la porte du "38", Sombreffe va devoir participer à son financement. "L’impact budgétaire est de 15 000 € par an qu’on va verser sous forme de subsidiation et 15 000 € sous forme d’aide et de services qu’on met à disposition du centre culturel: utilisation de salles, de véhicules, de personnel…." D’autre part, cette association entre les deux Communes fera aussi l’objet d’un soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 30 000 €.

Une ouverture soutenue par l’opposition

À la table du conseil communal, tout le monde salue l’idée et vote pour: "Nous soutenons l’audace que vous avez eue de ne pas vous limiter aux frontières de la province, commente pour Écolo Éric Van Poelvoorde. Et nous vous encourageons à aller en ce sens." Philippe Leconte (CI-LDB), est dans le même état d’esprit: "C’est une très bonne initiative de s’ouvrir à d’autres communes." Bref, l’aventure culturelle supra-communale s’ouvre par une scène chorale d’une belle unanimité…