Sambreville : le compte 2022, une bonne photo mais floue sur les bords

La minorité, à chaque exercice, évoque à juste titre un catalogue de bonnes intentions. Certaines adviennent. D’autres butent sur des obstacles et sont abandonnées, ou reportées.

Lundi soir, le député-bourgmestre Luperto a éclairé le compte 2022 – (au cœur d’une législature atypique marquée au fer rouge par le Covid, les inondations du siècle, la guerre en Ukraine), ce qui a donné lieu à un débat comme on en voit peu ailleurs. Car la minorité est traversée d’inquiétudes.

Au niveau des recettes, le taux de réalisation du budget 2022 atteint 97,99%, soit un résultat meilleur qu’en 2021.

Au niveau des dépenses, ce taux de réalisation s’établit à 96,27 %, contre 91% en 2021. Les dépenses ont globalement augmenté de 21,49% et les recettes de 28,89%. A priori, tout va dans le meilleur des mondes. Eh bien, pas vraiment.

Si le compte à l’exercice propre est en boni de 810 000€, c’est seulement grâce aux 24 millions que Sambreville a reçus, précisément en 2022, dans le cadre du plan régional Oxygène. Du bois de rallonge en quelque sorte. De quoi faire le gros dos jusqu’en 2026 afin d’éviter la banqueroute.

Il y a donc une faille quelque part.

"Et on s’en sortira comment, quand le plan Oxygène ne sera plus là, s’interroge Philippe Kerbusch (Défi). Alors que la paupérisation de la population semble galoper. 13,70% de recettes en plus contre 21,49% de dépenses en plus – (notamment à cause d’une inflation record). Dans une entreprise, vous devriez augmenter vos recettes, ou licencier. Je ne vois pas où est la voie de sortie. On creuse, on creuse. Peut-être qu’on va trouver un puits de pétrole…"

Philippe Kerbusch est pessimiste. Des solutions ? "Je sais ce que vous allez me dire." "Non, vous ne savez pas, j’ai encore de quoi vous surprendre" (rires), réplique le bourgmestre pour détendre l’atmosphère.

En fait, sans l’apport des millions du plan Oxygène, les recettes auraient seulement augmenté de 13,70 %, et non de 28,89 %.

Jean-Luc Revelard (Écolo) opine. "Bien sûr qu’on vote la photo (le compte) parce qu’il n’y a aucune erreur manifeste de votre part." Le chef des verts constate que le ratio de couverture des emprunts est en dessous de 1, ce qui signifie que la commune ne réussit pas à s’autofinancer (on parle de cash -flow).

"Il y a des choses qu’on ne pourra plus faire"

Inquiétude partagée par Clothilde Léal-Lopez (Les Engagé): "Faudra-t-il augmenter les impôts en 2024 ?" questionne l’élue. Peut-être…

Samuel Barberini (MR): "On était collégialement d’accord pour recevoir cette bouffée d’oxygène et l’assumer par la suite. Il faudra année après année naviguer et tenir le cap…"

Le chef de la majorité se pose les mêmes questions. "Fin 2024, je serai dans ce fauteuil (de bourgmestre) depuis 18 ans. On peut nous faire le cré dit qu’on a une capacité à assainir la gouvernance, et sans actionner la pompe fiscale."

Faudra-t-il le faire en 2024 ? "Je ne suis pas Madame Irma. Mais, moi, en 18 ans, je n’ai jamais voulu le faire."

Comment s’en sortir ? "On n’échappera pas à remettre le modèle du fédéralisme sur la table et à revoir un juste financement par le fédéral. Le fédéral, martèle-t-il encore, n’assume pas sa juste part dans le financement des 4"P" (la police, les pompiers, la pauvreté et les pensions des agents locaux du service public). Il s’agit des 4 plaies majeures que les communes bataillent à soigner.

Pour le patron du PS local, évidemment que le plan Oxygène est un sparadrap et qu’il faudra coûte que coûte traiter la gangrène.

La majorité n’a donc pas de réponses à apporter, à l’exception du fait qu’elle ne cesse d’étudier et d’explorer de nouvelles pistes. "Travailler à notre propre salut, trouver des solutions, c’est ce qu’on fait tout le temps et qui fait qu’on tient depuis 18 ans." Mais, prévient-il, il y a des choses qu’on ne pourra plus faire de la même façon, sans pénaliser notre personnel."

Il évoque une réflexion sur les fins de carrière du personnel statutaire: "Les analyses sont en cours, ce qui permettrait de retrouver 3,5 millions."

Luperto dit garder la foi et confiance en la capacité de résilience financière de Sambreville.

Pour Jean-Luc Revelard (Écolo), c’est illusoire d’attendre quoi que ce soit du fédéral, "parce qu’il n’a juste plus d’argent pour les pouvoirs locaux."

Le bourgmestre fonde au contraire de l’espoir sur la réforme fiscale (qui accouche dans la douleur), "dans la mesure où elle obligera les épaules les plus larges du royaume (les grosses fortunes) à davantage contribuer à l’effort qu’elles ne le font aujourd’hui."C’est la clef", conclut-il. Il a par ailleurs d’autres visions dont il n’a jamais fait mystère: la fusion (pertinente) de la zone de police SamSom avec la zone de Jemeppe, et amener les compagnies d’assurances à contribuer au financement des zones de secours.