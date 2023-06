Rénovation des piscines de Charleroi: quel sort pour Aqua 2000?

Va-t-on reconstruire à Gosselies ? On va en tout cas en examiner l’opportunité et la faisabilité, a-t-il encore confirmé. À ce stade, aucune localisation n’est encore arrêtée. Ce pourrait être ailleurs dans le district Nord, même si le choix de Gosselies où se concentrent les écoles apparaît attractif. L’échevin n’exclut pas non plus le recours à un partenariat public privé comme cela s’est concrétisé dans d’autres communes. Dans l’immédiat, il s’est engagé à veiller à la sécurisation du site d’Aqua 2000. Des dispositions ont déjà été prises pour mettre le bâtiment à l’abri de toute intrusion. Le chef de groupe PS, Jean-Philippe Preumont, s’est fait le relais de la direction d’une école proche pour obtenir l’autorisation de l’accès provisoire du terrain aux élèves une fois qu’il aura été assaini.