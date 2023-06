A Charleroi, la gratuité du parking en zone turquopise passera de 2 à 3 heures

Pour sa part, le PTB a déploré l’augmentation de la redevance forfaitaire passée de 25 à 30 € et les vagues d’extension de parking payant. Pauline Boninsegna a surtout dénoncé un déficit de communication: c’est ainsi, selon elle, que des riverains apprennent que le stationnement sera mis en durée limitée devant chez eux quand ils voient des ouvriers débarquer en voirie avec des pots de peinture pour marquer une zone turquoise ou magenta. "Aucune information préalable. Aucune concertation non plus." Selon la conseillère, cela s’est passé sur la chaussée de Bruxelles et sur l’avenue Mascaux.

L’échevin en charge de la Mobilité a nuancé le propos. Pour Xavier Desgain, "un temps d’adaptation est laissé partout où interviennent des changements de statuts. Ces changements se font sur base de demandes et de besoins exprimés localement, et à la lumière d’analyses de l’observatoire du stationnement de Charleroi." Il insiste: "La création de zones magenta et turquoise vise à combattre les véhicules ventouse et à favoriser la rotation. Cela ne pénalise pas les habitants qui peuvent obtenir une carte de parking dans un rayon de 150 mètres des zones à durée limitée."

Preuve que le collège est à l’écoute des commerçants et usagers: "Le temps de stationnement en zone turquoise va être porté à trois heures au lieu de deux, à l’image de ce qui existe à Namur. Il s’agit de s’adapter aux besoins de certains secteurs d’activité, que ce soit l’horeca ou les soins de la personne (salons d’esthétique, de coiffure, de bien-être)."

Le PTB n’en démord pas: sa cheffe de groupe, Pauline Boninsegna, accuse la majorité de ne pas écouter les gens. Et puis, surtout, elle lui reproche de brûler les étapes. "On supprime par exemple le parking gratuit en centre-ville sans offrir d’alternatives de stationnement en périphérie, avec des solutions attractives de transport en commun. Cela s’appelle travailler à l’envers."