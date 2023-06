Sart-Eustache : la marche Saint-Roch s’ouvre aux femmes soldats

En fait, les officiers ont supprimé la distinction du costume par rapport au genre. Une femme pourra revêtir le pantalon et la veste du voltigeur. Elle pourra s’enfermer les chevilles dans des guêtres de sapeur, se coiffer d’un colback de grenadier, plastronner avec tous les ornements dévolus à l’origine à des gradés masculins de la grande armée de Napoléon.

Évidemment, les femmes n’allaient pas se faire écharper sur le champ de bataille. Celles qui étaient mariées à des soldats pouvaient suivre ces derniers dans leurs campagnes, mais en dernière ligne, à l’abri du risque de se faire déchirer le ventre ou déchiqueter à coups de fusil ou de baïonnette. On les voyait ravitailler les régiments en eau-de-vie, comme cantinière, ou faire office de vivandière, à blanchir le linge des soldats.

Cette stricte répartition des rôles s’est perpétuée jusqu’à notre époque, dans le folklore napoléonien. Mais, en considérant que ces marches panachées d’uniformes militaires relèvent plus de la réjouissance que de la guerre, cette ségrégation est anachronique. Autrement dit, continuer à interdire aux femmes de rejoindre ces rangs pacifiques n’a plus de sens. À Sart-Eustache, cette tradition désuète de cantonner une poignée de femmes à des fonctions décoratives subalternes (elles ne servent pas d’alcool à Sart-Eustache) a été courageusement questionnée, et réglée en une seule réunion, sans un mot au-dessus de l’autre.

Un homme cantinier ?

"Le règlement, pour les femmes, avait fixé la limite d’âge à 25 ans, qu’elle soit ou non mariée ou maman, explique Nicolas Poulain, futur tambour-major, qui succède à son papa, André." Cela revenait à leur dire, ayant atteint l’âge de 25 ans : “Voilà, merci. Vous vous êtes bien marrées. Maintenant, vous allez préparer les boulettes.” Il y avait des pleurs et des grincements de dents", dit-il.

Pour adoucir ce crève-coeur, le règlement a fait une fleur aux postulantes déterminées à rester dans cet univers festif et sexiste : une année de marche supplémentaire par période de 5 ans. Bien mais toujours frustrant.

Le futur tambour-major félicite ce comité qui a décidé de lui-même de remettre le règlement en question, assez naturellement et en toute indépendance. Il en émergea une idée, vite abandonnée : la création d’un peloton féminin, "mais l’idée soulevait plus de question qu’il n’en résolvait." Et quel groupe créer ayant un ancrage historique ?

Finalement, le comité s’est accordé sur une solution mixte, qui s’impose comme la meilleure : "Les femmes pourront marcher au même titre que les hommes, dans les pelotons, mais dans la limite des places et des costumes disponibles."

Le mélange a des limites : par la nature du costume, certaines places ne sont pas accessibles à tous les genres : vivandière, porte-chapeau, jeune cantinière et cantinière, "parce que ce sont des costumes exclusivement dédiés au genre féminin", conclut le communiqué. Une précision censée désamorcer une conséquence possible, et crétine, soulevée par les adversaires de cette évolution : si les femmes peuvent revêtir un costume masculin, que la liberté soit aussi laissée aux hommes de pouvoir jouer à la vivandière ou à la cantinière au sein d’un peloton. Ça décoiffe grave, là.

Nicolas Poulain objecte à ces détracteurs que, au sein d’une musique, fanfare ou harmonie, personne ne trouve rien à redire que les musiciennes arborent le costume du voltigeur. Là, ça coule crème.

Pour le futur tambour-major de la marche Saint-Roch, cette adaptation du règlement à l’air du temps n’aura que peu d’impact. Cette mixité s’ajustera petit à petit, au gré du renouvellement des pelotons, et en fonction des places disponibles.

La marche et la procession Saint-Roch sortiront pour la 41e fois les 5, 6 et 7 août prochain. À n’en pas douter, le cortège se déroulera comme avant, paisible et joyeux, en osmose avec la communauté villageoise.

Peur d’être mal vue et marginalisée

Sur Facebook, la lettre ouverte a suscité la réaction d’une cinquantaine de personnes. Les femmes ne sont pas particulièrement enthousiastes. Celles qui marchent sans avoir atteint la limite d’âge distillent même l’inquiétude d’être remplacées. L’une est même très dure: "C’est du grand n’importe quoi. Honte à ce changement des traditions." Les plus âpres à critiquer cet esprit d’ouverture ne sont pas forcément les aînés. De plus jeunes se sont cabrés sur la question. Mais une écrasante majorité a finalement voté en faveur de ce changement. Nicolas Poulain, lui, rigole de cette peur masculine d’un assaut féminin subi: "Personne ne s’interroge trop sur le fait que les femmes ayant envie de marcher (et de tirer), plongées dans un monde de mec, pourraient avoir peur d’être mal vues, et se sentir marginalisées." À ceux qui critiquent, majoritairement extérieurs au village, Nicolas Poulain a cette réponse logique: "C’est notre marche, nous l’organisons comme on veut."