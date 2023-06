Fleurus: le Conseil communal a évoqué le projet de "Trail Center de Charleroi métropole" et la rénovation de la Maison des jeunes

Ouvert à tous les usagers de Charleroi Métropole, une fois aménagé, le site serait dédié à la pratique du trail et du VTT. Les liaisons en mobilité douce visent la création, sur les lieux d’une superficie établie à 214 hectares, de quelque 40 kilomètres de pistes de vélos, à travers 34 itinéraires différents, selon la visée sportive et le matériau utilisé: il y aurait alors 18 pistes de cross-country et de rando, 10 pistes d’enduro et 6 pistes en gravel, c’est-à-dire des terrains non goudronnés, pouvant présenter des aspérités, des cailloux, voire de la boue ou du sable. Bref, de quoi vivre et pratiquer toutes les sortes de cyclisme, pour le plaisir ou la performance, entre amis ou en famille.

Le projet soumis au Plan de relance wallon inclut aussi tous les aménagements connexes, ce qui ferait du "Trail Center de Charleroi Métropole" un site incontournable, à portée sportive mais aussi touristique. Des zones de stationnement, un espace d’accueil avec sanitaires et vestiaires sécurisés, un espace avec un atelier technique mais aussi des écrins de détente avec barbecues et mobilier extérieur sont prévus. Fleurus et Farciennes insistent aussi sur la mise en valeur de tous les patrimoines à travers ce projet, forcément les richesses naturelles mais aussi les vestiges industriels, tels que les terrils et la tour du Roton.

Cure de jouvence pour la Maison des jeunes

L’autre grande nouvelle issue de ce Conseil ravira principalement les jeunes générations de Fleurusiennes et de Fleurusiens: le grand chantier de rénovation de la maison des jeunes L’Alternative est bel et bien prévu, et budgétisé. Ce sont plus de 706 000 € qui vont être mobilisés, avec un apport de 282 465 € du FEDER et 353 081, 03€ de la Région wallonne. L’intercommunale Igretec est actuellement attelée au plan d’étude, le chantier devrait être lancé au début 2024.

Les interventions attendues incluront la suppression de l’étage, vétuste et qui cause une forte déperdition d’énergie ; l’extension du volume avec la construction d’une annexe passive ; le remplacement du chauffage ; le remplacement des menuiseries extérieures ; l’isolation des parois et de la toiture, qui sera partiellement verdurisée.

Ce chantier permettra aussi de rénover le bâtiment en front de voirie, au 266 de la chaussée de Charleroi. Celui-ci, à terme, accueillera une crèche, pour laquelle la Ville est subsidiée, les services ALE, les services ONE, des espaces de coworking et des permanences du Forem.