Charleroi: un été actif et ensoleillé pour les Aînés

Pour les Aînés qui ne partent pas, le président du CPAS de Charleroi, Philippe Van Cauwenberghe, a imaginé les "Quartiers Seniors". Du 10 juillet jusqu’au 30 août, des ateliers, rencontres, événements et balades leur seront proposés. Découvrir, apprendre, perfectionner ses connaissances, nouer des contacts, se divertir: treize rendez-vous jalonneront les deux mois (atelier compostage, initiation smartphone ou ordinateur, éducation canine, aromathérapie, atelier jardinage, découverte du pilate, etc.), certains gratuits et d’autres avec participation financière.

Le 23 août, un marché aux couleurs du Sud s’installera de 11 à 19h sur le parking du CEME, partenaire du projet. Vente de produits, dégustations et restauration aux saveurs provençales sont à l’affiche. Et le 31 août, de 14 à 18 h, un méga-thé dansant, animé par les Alain’s, clôturera le programme estival.

"Notre Maison des aînés a transféré au CEME son siège voici un peu plus d’un an, observe Philippe Van Cau. Dans le quartier de l’hôtel de ville de Charleroi, les travaux compliquaient l’accès. Nous constatons avec bonheur que ce déplacement a apporté une plus-value. Des activités ont commencé à être organisées au CEME (yoga du rire, séances d’harmonie vitale, groupes de parlotte, ateliers intergénérationnels) et elles vont continuer à monter en puissance."

De manière ponctuelle, le site accueille des séances d’information: utilisation de l’application mobile itsme, conseils pratiques pour le logement, sensibilisation aux premiers secours, gestion rationalisée de l’énergie, etc. "Pour continuer à étendre notre offre d’activités, nous allons également intensifier les partenariats avec des opérateurs privés. Nous l’avons fait par exemple avec le club Gymnos pour l’organisation de sessions de gym douce, ou avec le Bois du Cazier pour des visites et des balades nature."

Inscriptions obligatoires, places limitées soit au 0479/86 85 35 ou par courriel à clara.trasente@charleroi.be