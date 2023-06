Nouveau hall à Sart-Saint-Laurent: ça va être sportif

Comme nous l’évoquions en détail dans notre édition de lundi (l’Avenir Basse-Sambre du 19 juin), il s’agit d’abattre le bâtiment actuel datant des années 60, dont l’ossature et la conception le rendent extrêmement énergivore. Et puis de construire ensuite un bâtiment bioclimatisé recourant aux techniques modernes. Objectif évident et dans l’air du temps: réduire d’au moins 35% la consommation d’énergie. Et d’autre part offrir un écrin confortable aux sportifs. Coût de l’opération, en bonne partie sur subsides: 3,6 millions€ TVAC, selon l’avant-projet voté lundi soir: "Il a été revu suite à une réunion entre le bureau d’architectes, Infrasports (NDLR: l’administration de la Région wallonne qui gère les infrastructures sportives) et les services communaux, a expliqué l’échevin des sports, Bernard Meuter. Des modifications ont été apportées aux vestiaires et d’autres pour intégrer des locaux de rangements, pas prévus au départ." Il avait aussi été question dans le dossier initial de salles de sports partiellement vitrées. Mais, précise l’échevin, Infrasports interdit ce genre de choses. Selon ses critères, on ne peut pas mélanger lumière naturelle et artificielle dans les salles.

Le vote du conseil donne donc le coup d’envoi à l’auteur de projet pour lancer la procédure de demande de permis. Et il a intérêt à être dans les "starting-blocks": "On espère démarrer les travaux en mars ou avril 2024, vise Bernard Meuter, car le dossier doit être terminé pour fin 2025." C’est la deadline fixée pour que les subsides soient octroyés. Ce sera sport, autrement dit.

Vente de l’ancien CPAS, cette fois c’est la bonne

Feu vert aussi, et dans ce cas-ci après plusieurs faux départs, pour la vente des anciens bâtiments du CPAS à l’avenue Albert Premier: "C’est la quatrième fois qu’on procède à la mise en vente," rappelle l’échevin Jean-François Favresse. Trouver un acquéreur au prix attendu n’a pas été simple. Mais après trois prolongations de la première vente, le collège propose désormais de valider la dernière offre, quand bien même celle-ci, de 255.000€, est inférieure à l’estimation initiale: "Il relève de l’intérêt public d’assurer la reconversion de ce site et nous avons déjà reçu un avant-projet de l’acquéreur, qui y prévoit du logement. Cela contribuera à l’attractivité du centre de Fosses." Tout le monde autour de la table est d’accord sur le principe, mais l’Écolo Céline Casteels déplore néanmoins la "perte" de quelque 95.000€ par rapport à ce qui était espéré comme prix: "Ce montant de la vente devait être intégré dans l’ORU (NDLR: l’opération de rénovation urbaine du centre de Fosses). Quels sont les impacts sur ce budget ?" Le manque-à-gagner n’est pas anodin, admet l’échevin Favresse, mais c’est le jeu des ventes publiques, dit-il: "Lors des trois premières ventes d’autre biens que nous avons réalisées pour financer l’ORU nous avons obtenu des montants très attractifs." Et, conclut le bourgmestre, Gaëtan de Bilderling, le budget de l’ORU ne sera pas raboté, mais on procédera à des arbitrages.