Gilly: on ne peut plus se garer à la place Destrée

Depuis ce lundi 19 juin, la place Destrée est fermée aux automobilistes et le restera "pour toute la durée des travaux", indique la Ville de Charleroi. Il n’est – par conséquent – plus possible non plus de s’y garer. Le stationnement se fera désormais sur les rues annexes, soit les chaussées de Lodelinsart, Impériale, de Châtelet et de Fleurus. "Le long de la rue Genard, le couloir d’accès piéton ne change pas", précise la Ville. "Et l’accès au parking privé du bâtiment Zeeman sera maintenu aussi longtemps que possible. "