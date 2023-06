Fosses-la-Ville : le futur centre sportif présenté ce soir au conseil communal

Un choix radical dicté par la raison et le sens des responsabilités, parce que le dérèglement climatique s’accapare chaque jour un peu plus de l’actualité.

Le hall sportif souffre en effet d’un état d’obsolescence aggravé. Il n’y avait strictement plus rien à tirer de ce vestige percé, témoin d’une époque où l’autorité communale rafistolait à la petite semaine et détournait des bâtiments des fonctions pour lesquelles ils avaient été conçus. À l’origine en effet, l’ossature du hall a été pensée par un privé, dans les années 60, afin d’y pratiquer une activité de démolition de voitures.

Or, cette activité-là éteinte, la Commune a vu le potentiel de son plateau de béton nu: son réaménagement en une aire de jeux multisports. Elle y a donc investi de l’argent jusqu’au début des années 2000. Petit à petit, le hall sportif est advenu, mais sur une carcasse énergivore, hors-jeu depuis un sacré bout de temps.

Ce lundi soir, dans l’enceinte du conseil communal, l’échevin des Sports Bernard Meuter tirera le portrait, images à l’appui, du futur centre sportif et non plus du hall sportif comme on l’a toujours appelé.

L’avant-projet, qui sera soumis à l’approbation des élus, a fait l’objet d’une attention maximale afin de le faire avancer dans un délai très court.

Beaucoup de monde s’est mis autour de la table. "Ce centre sportif, ce n’est pas le rêve d’un échevin ni d’un conseil d’administration. C’est un projet concerté, tant avec les professionnels d’Infrasports qu’avec les services techniques communaux et les futurs utilisateurs. On a même associé à la réflexion les techniciennes de surface qui seront amenées à le nettoyer (et qui devront composer avec un robot-laveur)", souligne Bernard Meuter.

La pause-café côté chaussée

Le bureau d’architecture dAg Architecte, de Gembloux, a été désigné pour réaliser ce projet dans le cadre du Plan national pour la Reprise et la Résilience (post-Covid).

L’investissement (de 3,6 millions d’€) sera en partie financé par l’Union européenne, mais à la condition expresse que les consommations énergétiques soient réduites de minimum 35 % et la production de gaz à effet de serre de minimum 55 %. Enfin, il faudra faire vite et bien: le centre sportif devra être inauguré courant 2025. Quant à la démolition, elle pourrait être lancée au printemps 2024.

Des objectifs ambitieux qui seront atteints par le recours aux dernières technologies de chauffage, aux matériaux isolants les plus performants et à des éléments préfabriqués.

Le procédé constructif consistant à faire le choix des grandes surfaces préconstruites, et bardées de panneaux métalliques, réduit en effet considérablement les coûts et délais d’exécution.

Le gabarit couché sur plan est très proche de l’actuel et ne change pas la relation avec l’environnement existant.

La salle de sport répond à la fiche technique Infrasports, à savoir 44 mètres de long sur 24 de large et une hauteur de 7,5 m sous poutre.

L’agencement des espaces intérieurs, sans surprise, renverse le jeu. Le plan bascule à 180 degrés. Par exemple, la cafétéria s’ouvre vers la chaussée de Namur et les campagnes environnantes alors qu’actuellement, elle donne sur le parking arrière.

Une nouvelle construction fait toujours la part belle au verre et à la transparence. Il n’était pas compliqué de faire mieux que l’actuelle façade de briques rouges totalement aveugle. Le futur centre, lui, sera largement vitré du côté de la chaussée de Namur, ce qui permettra aux passants de voir l’activité sportive. Une visibilité accrue qui renforcera son attractivité.