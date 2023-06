Forchies-la-Marche : : une chute de briques blesse sérieusement un conducteur

Soudain, à hauteur du pont de la rue Tout Vent, à Forchies-la-Marche, il a vu tomber un bloc. Impossible à éviter.

À cause de la vitesse du convoi et de l’inertie, le bloc, dont on ignore s’il était constitué de béton ou de briques, a heurté de plein fouet le pare-brise de la voiture motrice. Dans sa course, l’objet a sérieusement blessé le conducteur. Il a également cassé la caténaire qui permet l’alimentation électrique des trains. Le convoi s’est arrêté en rase campagne.

La police des chemins de fer et une ambulance des pompiers ont aussitôt convergé sur place.

Les secouristes sont intervenus tôt le dimanche matin, vers 8 h 30. ©Fabian Van Hove

Les secouristes ont dû cheminer le long des voies sur quelques dizaines de mètres avant d'atteindre le conducteur blessé. ©Fabian Van Hove

Les secours ont convergé rue Petit Mouligneau, d'où ils sont descendus sur les voies. ©Fabian Van Hove

Pour secourir le plus rapidement possible le blessé, les secouristes ont dû immobiliser leurs véhicules rue Petit Mouligneau, d’où ils sont descendus sur les voies, qu’ils ont longées sur plusieurs dizaines de mètre.

Également alerté, Electrabel a neutralisé la voie, de manière à permettre aux secouristes d’intervenir en toute sécurité.

Le trafic ferroviaire a été interrompu.

Comment ce bloc a-t-il pu atterrir sur la voie ? A-t-il été volontairement lancé par une main criminelle ?

La police des chemins de fer, à ce stade, privilégie la fatalité.

Ils ont aussitôt ouvert une enquête dans le voisinage immédiat du pont de la rue Tout Vent.

Interrogée, une riveraine a affirmé avoir vu passer un tracteur couplé à une remorque sur ce pont, puis entendu un bruit sourd. Celui résultant de la collision du bloc avec le pare-brise.

La police a émis l’hypothèse que les vibrations dues au passage du double engin agricole auraient pu provoquer le détachement d’une pierre ou d’une brique du tablier du pont.

L’intervention humaine semble donc écartée.

Le conducteur a été hospitalisé à l’hôpital civil Marie Curie de Lodelinsart. Fort heureusement, ses jours ne sont pas en danger.

Au moment de l’impact, le train transportait une dizaine de voyageurs. La SNCB a affrété un bus pour acheminer ces derniers à la gare de Charleroi Central.