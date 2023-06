Charleroi: il risque 20 mois de prison pour trois vols

Il jette de l’argent à terre

Un an plus tard, lui et un ami ont utilisé une technique bien huilée: le 24 novembre 2021, à Gilly, le duo distrait la victime en jetant de l’argent à terre. "Mon ami m’a demandé de jeter l’argent. Ce que j’ai fait. Lui en a alors profité pour voler le portefeuille", détaille Mohamed face au juge. Ce dernier confirme avoir ensuite obtenu la carte pour "trouver des cigarettes". Un mois plus tard, le prévenu est suspecté d’avoir bousculé un agent pour s’enfuir avec un pull du magasin Jack & Jones. Ce que conteste le jeune homme de 30 ans. Pour la défense, un sursis pourrait être octroyé à Mohamed. Ce dernier n’a pas d’antécédent judiciaire et a commis les vols afin de se nourrir et consommer de la drogue. Me Inglese, l’avocate de l’opposant, ne comprend toujours pas pourquoi son client est venu chez nous. "Tout allait bien pour lui en Algérie", confirme cette dernière. Le parquet ne s’oppose pas à la demande formulée par la défense pour la sanction. Jugement fin juin.