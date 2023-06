Philippeville : Jacques Bernard a écrit Villers-le-Gambon en 2948 pages

Ce n’est pas la première fois que nous rencontrons ce passionné passeur de la mémoire de Villers parmi les Villers. Le Gambon ? Une très lointaine référence à un certain seigneur du lieu nommé Gambinus.

Villers, une localité rurale et ouvrière de l’Entre-Sambre et Meuse, sans réelle singularité ou faits d’arme apparents. Un bourg de pierres comme il en existe 100 autres, à l’exception du fait qu’y coule une providentielle et bonne eau de source grâce à laquelle Villers-le-Gambon jouit d’une réputation nationale de limonadier. Une richesse naturelle et économique puisque Villers Monopole (un peu plus de 6 millions de chiffre d’affaires) s’imprime sur des milliers de bouteilles éclatées sur autant de tables à manger.

Tout dévoué à sa passion d’écrire la mémoire sans compter ses heures, de l’illustrer de photos et documents d’époque glanés sans relâche – (2 240 en tout, dont des articles de Vers L’Avenir) – de rencontrer les aînés pour recueillir leurs témoignages, et de faire parler les murs du patrimoine bâti, l’auteur a comme sublimé cette humble localité. Il l’a rendue extraordinaire.

Le temps rembobiné

Jacques Bernard a longtemps enseigné à Florennes tout en gardant une partie de son âme à Villers. En tout, 42 ans d’exil. "Mais je savais que je ne finirais pas mes jours ici."

Ce long temps-là, d’enseignant puis de directeur d’école, il n’a cessé de l’investir, à ses heures perdues, dans la récolte persévérante de documents et de témoignages, dans la rencontre de concitoyens ayant traversé le XXe siècle et vécu des moments de vie tour à tour humbles, marquants, joyeux et cruels.

Incidemment, à l’échelle miniature d’un village, il re constitue l’évolution de la société, des technologies comme des mœurs au sein d’une Belgique démocratique plus lumineuse que sombre.

Du temps qui a passé et égrené les générations, il s’est pris au jeu de le rembobiner au fil de 2 948 pages.

Avant lui, et grâce à lui, jamais Villers n’avait autant voyagé dans le temps, et si loin. "J’ai mis les gens à table pour ouvrir avec eux la boîte aux souvenirs et aux photos en noir et blanc. Il fallait que quelqu’un le fasse, pour ne pas laisser partir comme ça de précieux témoins d’une époque", quelqu’un de curieux s’entend, mû par l’insatiable envie de vider le passé de ses pépites et de fixer ses moments-charnière. Comme cette image d’Epinal d’un Oscar Dropsy tirant âne et charrette, en 1976, et le dernier train en gare de Villers, en 1983.

Au revoir chers lecteurs

Au village, deux personnes lui ont mis le pied à l’étrier d’une grande histoire à narrer par le menu détail, et de mémoires à délester de leurs joies et peines. D’abord, il y a eu Paul Remy, comme lui natif de Villers-le-Gambon, authentique inspirateur, et ensuite Charles Mathieu, cofondateur d’un Syndicat d’initiative devenu l’ASBL Vivre à Villers. C’est elle qui a financé la collection.

Son départ à la retraite, en 1996, lui dégage un boulevard pour coucher sur papier et ordonnancer cette mine de renseignements en jachère recueillis au compte-gouttes.

À travers ces 12 tomes, Jacques Bernard ramène ses lecteurs à la Préhistoire. Il les promène dans l’intimité de la communauté, des conseils communaux aux conseils de fabrique, des heures sombres de l’occupation nazie aux vibrantes manifestations patriotiques, des journées de travail ordinaires aux rassemblements festifs. "Je l’ai fait avec ce souci minutieux de laisser aux générations futures une trace de ce que fut la vie d’une communauté rurale à travers les siècles."

La mission est donc accomplie, avec un dernier opus en forme d’hommage aux disparus ayant rejoint le grand tout, et qui, par attachement à leur clocher, ou à leur terre, ont souhaité reposer à Villers. Il y a une certaine élégance à donner aux disparus, partis discrètement, le mot de la fin.

23 ans d’une histoire à écrire et à documenter, ça tisse des liens invisibles. Dans la préface de son ultime recueil, l’auteur prend congé façon Giscard d’Estaing quittant la présidence de la France: "Au revoir chers lecteurs et lectrices, et merci".

Tous les tomes sont encore disponibles chez l’auteur, rue du Curé 2 à Villers, ainsi qu’à l’ASBL "Vivre à Villers", route de Givet 22. Prix: 16 €.