Mettet : Les "Douceurs d’Alexandre" créent des marcheurs napoléoniens en chocolat

Les concepteurs d’un jeu pour enfants de 37 cartes, censé les aider à reconnaître 18 des plus prestigieux costumes du folklore napoléonien, lui ont soufflé l’idée: Ludo Folklo/J’apprends avec le folklore.

Du même éditeur, le jeu de cartes illustrées se complète d’un livre immersif ( Le P’tit marcheur) dans le déroulé d’une marche type, de l’excitation de la prise de costume à la magie de la Retraite. Ainsi que d’un abécédaire en format 40 x 50.

Une finition beurrée

Alexandre Porsont ajoute donc à la panoplie pédagogique ses gourmandises du même P’tit marcheur. L’échange commercial est gagnant-gagnant.

"À la condition que je mentionne la marque de leurs produits, Ludo Folklo a accepté que je m’inspire de leurs 18 personnages, qui sont vraiment géniaux, pour créer des moules. J’en ai sélectionné 12", explique-t-il encore. Dans ce produit 100 % local, le savoir-faire d’Alexandre a moulé dans un chocolat artisanal de qualité le tambour-major, le tambour, le gendarme, un musicien de la fanfare royale, le grenadier, le fifre, l’adjudant (de compagnie), la cantinière, le sapeur, le zouave, le tromblon et enfin la vivandière. Quelle saveur en bouche ? Le choix s’est porté sur une valeur sûre: le praliné noisette enrobé d’une couche brillante au lait. "C’est pour faire ressortir les petits détails des costumes, comme le tonneau de la cantinière, la canne du tambour-major et le trombone du musicien qu’on a pulvérisé sur les figurines une couche de beurre de cacao et un colorant alimentaire naturel", complète l’artisan. Sans cela, ces détails, qui ont nécessité de nombreux tests, auraient été fondus dans la masse.

Le coffret, qui allie avec élégance le folklore napoléonien et la gourmandise, est promis à un bel avenir au cœur d’une Entre-Sambre-et-Meuse mettant en mouvement une nuée de cortèges. Il en est d’ailleurs un qui se pointe au calendrier: la Saint-Jean de Mettet, le 25 juin.