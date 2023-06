Mettet a sa Blonde et son pain aux flocons d’avoine pour l’accompagner

L’entremetteur, c’est Julien Fourrez, le patron de l’AD Delhaize qui borde le circuit. On ne s’étonne pas du fait que ce commerçant dans l’âme, au verbe truculent, préside l’association Mettet Ton Entreprise. Ni qu’un soir, emporté par sa fringante personnalité, biberonnée aux clameurs du "doudou", ce Montois de souche ait fait ce pari de copains: créer une bière à Mettet, cette douce campagne qui l’a adopté et qu’il ne pourrait plus quitter.

Au royaume de la bière, le défi n’est pas vraiment foufou. C’est même un grand classique. Toujours est-il qu’un beau jour la Mettet Blonde est sortie de son brassin pour se couler dans une bouteille, sans réelle prétention, et qu’elle a trouvé sa place dans la légion houblonnée. "On avait tablé sur 3000 bouteilles la première année. Or, elle a cartonné: on en a vendu 20 000" s’en enthousiasme encore Julien.

Cette bonne mousse, il l’a mise au point avec un associé, Johan De Backer, le web designer qui s’est aussi chargé de l’étiquette (on y reviendra). "Brassin après brassin (5 en tout), on a cherché le juste équilibre entre l’amertume et l’agrume. Elle est donc fruitée et titre à 6,2% vol."

Bref, la Blonde rafraîchit bien, et avec élégance. "Ce n’est ni une bière d’abbaye ni une banale pils: c’est une bière réfléchie." Avec une Blonde qui s’est aussi bien vendue, Julien Fourrez rêve à présent d’un partenariat exaltant la créativité des talents locaux.

Un levain à la bière

C’est ainsi que, "un beau jour, Julien m’a appelé pour me proposer de faire un pain spécial pour la Blonde, et j’ai tout de suite été emballé", raconte Jean-Yves Wilmot, qui s’est fait un nom d’artiste à Mettet. Surtout que le boss du Delhaize arrive tranquilou avec une demande d’un produit original. "Alors que, d’habitude, la grande distribution veut du volume à prix cassé", poursuit le pâtissier.

Une première association avait déjà donné à la Blonde une saucisse sèche signée du boucher local Hector Bertrand. Il ne lui manquait plus qu’une mie artisanale de caractère parfumée au houblon.

Entre deux défis pâtissiers, le boulanger s’amuse à trouver l’alchimie sublimante, pétri d’un constat préalable: "Marier le pain à la bière, c’est cohérent. Tous deux partent d’une céréale."

Pour réaliser ce délice élémentaire, Jean-Yves Wilmot a choisi une farine de meule, garantie sans additifs. Il opte pour une fermentation au levain, à base de miel, seigle et eau, et non à la levure. Levain qui est ensuite "rafraîchi" (au repos) pendant 5 jours "afin de réactiver les ferments et les renforcer", explique-t-il. Le reste, il l’a jaugé et testé de multiples fois, comme la quantité de levure de bière à incorporer dans le levain, sachant que celle-ci aura un impact sur la fermentation et qu’elle agira comme un exhausteur de goût ?

Au final, cette brique dorée de 600 grammes présente une appétissante mie jaune.

Et, selon l’expression consacrée, révélant ici sa saveur originelle, elle se vend comme des petits pains.

Plus d’informations sur ces produits Made in Mettet sur le site internet suivant : www.mettet-blonde.be