Charleroi a lancé son plan canicule

Au Relais social de Charleroi, on est en première ligne pour venir en aide aux plus fragiles. "Nous étions déjà prêts en mai, mais le temps n’a pas été aussi chaud qu’on pouvait s’y attendre. Depuis quelques jours les températures sont très élevées et il faut réagir d’urgence", explique Jérémy Wilmot, coordinateur adjoint du Relais social. Pour avertir les différents publics concernés, une affiche a été éditée. Sur celle-ci, un ensemble de conseils et d’indications de lieux où trouver un abri, une douche, de l’eau ou encore des soins en cas de malaises, comme des coups de soleil ou de la déshydratation. "Nous voulons continuer à mettre en garde contre les dangers du soleil et des fortes chaleurs. Nous insistons sur le fait qu’une grande consommation d’alcool et de café est à éviter. Nos équipes d’éducateurs de rues distribuent de l’eau à qui le souhaite."

Bien que les personnes sans abri constituent un public fragilisé, les toxicomanes sont encore plus à risque. "La consommation de drogues, dont l’héroïne, diminue la sensation de soif, ce qui engendre des dommages plus importants."

Des casiers pour les effets personnels

La sensation de fraîcheur est difficilement possible car il est courant que les personnes sans abri portent, par tous les temps, plusieurs couches de vêtements. "Il est difficile pour ces personnes de s’alléger car bien souvent ils portent tout ce qu’ils possèdent sur eux. D’expérience, nous avons constaté que les personnes nouvellement à la rue ont plusieurs bagages qu’il faut traîner toute la journée au risque de se les faire voler. Plus longtemps elles sont dans la rue, moins elles ont d’effets."

À ce titre, les travailleurs sociaux souhaitent attirer l’attention des pouvoirs publics quant à la mise à disposition de casiers pouvant contenir des effets personnels et étant accessibles une bonne partie de la journée. "Nous savons que, pour cela, il faut débloquer des moyens, mais au-delà, il faut trouver un endroit où il est possible de les installer. Plusieurs pistes sont exploitées mais à ce jour rien de concret ne se met en place. Dégradations et regroupements sont des aléas qu’il faut prendre en compte mais malgré tout le projet reste sur la table."

Pour ce qui est du personnel disponible pouvant intervenir aux quatre coins de la ville de Charleroi et de ses communes, il est jugé, par les acteurs de terrain trop peu nombreux. C’est d’ailleurs un sujet qui a été mis en avant notamment par le Relais social mais également par le CPAS de Charleroi. Au terme du plan hivernal, le président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe, invitait les pouvoirs subsidiants à accorder plus de moyens tout au long de l’année, et pas uniquement se focaliser sur la période hivernale.