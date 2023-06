Mettet : un plan carbone au circuit Jules Tacheny? Ça carbure...

"Une nouvelle qui est bien mal passée parmi nos équipes", réagit en réponse le président du Motor Freddy Tacheny, et d’autant plus "que la commune et le circuit travaillent main dans la main depuis… 100 ans."

Cette idée d’un plan carbone, poursuit le président, aurait dû se discuter non pas au conseil mais au sein de la Régie Communale Autonome (RCA), cet organe paritaire qui est le lieu de dialogue idéal pour aborder avec la commune, de part et d’autre, telle ou telle idée, ou débattre sereinement de projets." Et Freddy Tacheny de s’étonner que cette demande d’une étude carbone n’ait pas été abordée – tout naturellement – au sein de la RCA. "Nous ne nous sommes jamais opposés à cette réflexion, martèle le président. Nous n’avons attendu personne pour réfléchir et mettre en œuvre une approche environnementale dans la gestion et l’utilisation de notre outil: encouragement de la pratique du vélo, de l’électrique, installation de plus de 300 panneaux solaires, plantation d’arbres, liens étroits avec la société de biométhanisation etc. Et nous sommes ouverts à toujours aller plus loin dans cette recherche d’intégration de notre domaine de formation dans son environnement".

Une approche arrogante

Il rappelle encore que le circuit Jules Tacheny, unique en Belgique, est plébiscité pour être dans cette fonction indispensable d’accompagnement et d’amélioration en termes de conduite et de mobilité, ce qui ne nous dédouane en rien de nos responsabilités sociétales multiples, et nous en sommes conscients." Pour finir, le motor se déclare outré par le comportement de Floymont, qui a usé de pressions totalement inappropriées afin de forcer une décision personnelle, sans chercher à entamer le moindre débat. Quel culot, dans son chef, de critiquer notre soi-disant manque d’humilité après avoir fait preuve d’une approche aussi arrogante ! La question du plan carbone sera bien abordée au sein de la RCA, promet-il.