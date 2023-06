Début de travaux de réfections sur la N90 entre Moignelée et Jemeppe-sur-Sambre le 12 juin

Les travaux s'étendront sur une semaine, jusqu'au lundi 19 juin. Durant cette période, la circulation sera uniquement possible en direction de Charleroi et sur une seule voie, avec une vitesse maximale de 50 km/h. Les usagers en direction de Namur devront emprunter la déviation via la N98, l'E42/A15 jusqu'à l'échangeur n°13 "Spy", la N93 et la N958. Les dates concernant la réfection de l'autre sens de circulation seront communiquées ultérieurement, indique la Sofico. Ce chantier est la seconde phase du projet visant à remplacer localement les couches supérieures du revêtement de la N90/route de la Basse Sambre, entre le giratoire de Moignelée et la rue du Bois. Son budget s'élève à 600.000 euros.