Exposition au lac de Bambois : bons baisers des années 50 et 60

Au bord de ce lac aux eaux pures et aux rives frangées de verdure, la machine à remonter le temps se trouve en plein air, dans l’ombre des arbres. Pour que l’immersion soit la plus totale possible, des documents audio, souvenirs de gens ayant connu Bambois bondé, et des extraits de films, sont à disposition.

L’exposition, quoique modeste, a l’allure d’un parcours en 9 tableaux illustrés de photos et de documents d’époque étonnants parmi lesquels des publicités vantant le site comme le plus beau de l’Entre-Sambre et Meuse. Rien que cela. La pub ajoute: "Parce que la nature y donne un spectacle grandiose".

C’est plus compliqué à imaginer en 2023, alors que la carte postale perdure, mais le lac est annoncé comme un authentique éden pour les familles et un paradis pour les enfants. Avec des équipements qui sont à la mesure de l’enchantement, selon les standards en vigueur: une plage blonde, des pelouses ombragées, des tremplins et plongeoirs dont un en forme de girafe. Sur la plage, entre deux châteaux de sable, les enfants font du toboggan, du tourniquet et de la balançoire. La petite restauration est gourmande, servie dans une vaste friture-restaurant. Les estivants éclusent à la buvette et un pavillon fait des boules de crème glacée. Rien de terrible a priori. Risible. Mais les gens n’ont que ça, c’est Byzance.

Des trains spéciaux

Alors, prêt à ce voyage aller-retour et sucré-salé sans prétention ? Tendons d’abord l’oreille. Tagadam tagadam… C’est le train de la ligne 150 reliant Tamines à Dinant qui arrive au point d’arrêt de Bambois-Plage. Il en descend des centaines de voyageurs issus des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre. Les dimanches et jours fériés, la société nationale des chemins de fer affrète même des trains spéciaux. Les riverains, eux, y accourent à vélo, en moto ou en voiture. Dans les années 50 et 60, le low cost est encore dans les choux et les roses. À la faveur des congés payés, les Belges voyagent chez eux et encore, pas partout. Aller se baigner à la mer, c’est un "long" voyage inaccessible à beaucoup. Par contre, à Bambois, dans cette Entre-Sambre et Meuse des collines verdoyantes, il n’y a peut-être ni digue ni vagues mais les prix sont doux: le ticket d’entrée fixé à 10 frs donne même droit au tirage de la tombola. Ni navires ni bateaux de pêche à Bambois. Par contre, s’y pressent des pêcheurs à la ligne et des vacanciers explorant le plan d’eau à pédalo. Il fait aussi très bon canoter sur les eaux endormies du lac.

"Bons Baisers de Bambois-Plage", raconte finalement un voyage populaire élevé au rang d’une savoureuse et humble Madeleine de Proust. De Charleroi, de Tamines, il n’était pas loin le lac. Mais la mémoire des aînés restitue les étés de Bambois comme ayant été magiques.

Dans l’après-guerre, le lac brille par l’insouciance qu’il draine et par l’espérance de jours meilleurs qu’il instille à gogo. Le bonheur est à côté de chez soi et dans son jardin. Ceux qui l’ont vécu en parlent comme d’un paradis perdu. Rien ne sert de courir le monde.

Des pédalos au large

Il n’y a rien d’autre à voir au lac de Bambois que le mariage perpétuel de l’eau et de la nature. Mais que de sensations ce site qualifié d’enchanteur n’a-t-il pas imprimées sur les corps s’abandonnant au délassement. Prioritairement, on s’y baigne grâce à des pontons. On y pratique la voile. En pédalo, les plagistes d’un jour prennent le large. Quant aux pêcheurs, on les voit alignés sur une longue passerelle ou en barque, et il n’était pas rare de voir leur épouse assise en train de tricoter à leurs côtés.

Vu de 2023, de son monde rapetissé à un village, de son ciel plein d’avions et de ses cadences de vie effrénées, les vacances de ces années-là paraissent incroyablement banales et ballot. Mais que de gens cet humble lac n’a-t-il pas rendus heureux. Comme il ne le fera peut-être plus jamais. C’est pour ça que, pour être original, nous vous envoyons nos bons et meilleurs baisers de Bambois.