Deux "aérobus" de plus, à Fleurus et Luttre, pour gagner le BSCA

Thomas Dermine l’a rappelé brièvement, la desserte ferroviaire de l’aéroport carolo avait donné lieu à de nombreux projets, parfois pharaoniques, l’un d’eux se chiffrant à plusieurs millions d’euros. Pour finalement, en 2017, arrêter un projet bien plus "pragmatique", infiniment moins coûteux, consistant à améliorer très nettement la connexion avec l’aéroport en développant l’intermodalité à partir de Fleurus et de Luttre (Pont-à-Celles). Autrement dit, les lignes de chemin de fer passant par les deux gares, situées à des endroits stratégiques pour les clients de l’aéroport, sont connectées à de nouvelles lignes de bus, avec une correspondance.

Près de 16 millions€

À Fleurus, la mise en service de la nouvelle ligne de bus va de pair avec la rénovation complète de la gare SNCB. Pensée pour que les passagers de l’aéroport puissent passer facilement d’un mode de transport à un autre, avec confort et sécurité, elle s’appuie sur un élément central: une passerelle couverte de 36 mètres de longueur, pourvue d’escaliers, de rampes et de trois ascenseurs permettant de gagner les quais et assurer la liaison entre le côté ville et le côté Saint-Roch où se situent les quais de départ des "aérobus" vers BSCA. D’un côté, une nouvelle salle d’attente a été construite, de l’autre un abri avec local vélo. Un parking de 30 places est disponible côté ville, et un nouveau, de 150 places, a été créé d’autre part.

Les quais ont aussi été réaménagés, leur hauteur étant portée à 75 cm. Coût global: près de 16 millions€: 10,5 étant supportés par la SNCB, 4,9 par Infrabel et 400 000 € par le TEC pour les seuls aménagements de la gare.

Une liaison toutes les demi-heures dès décembre

Mais ces investissements n’ont pas que l’aéroport pour finalité, loin s’en faut. Car les deux itinéraires des aérobus desservent des zones d’activités économiques du nord de Charleroi. La ligne A1 (ex-A) passe déjà par le zoning d’Heppignies. Ce sera aussi le cas de l’A2 (Fleurus) qui passera également par le zoning de Wangenies. Quant à l’A3 (Luttre), elle fera halte à l’Aéropole et au Biopark. Chacune en un temps très intéressant puisque le trajet prévu est respectivement de 18 minutes pour l’A1, 15 pour l’A2 et 27 à 30 pour l’A3.

Actuellement, la cadence des liaisons est de deux par heure pour les lignes A1 et A3 (entre 4 h 30 et 23 h 30), et d’une liaison par heure pour la ligne A2 (entre 4 et 23 h) en semaine, et une toutes les deux heures le week-end. Mais les choses vont assez rapidement changer pour la ligne de Fleurus.

Dès décembre, avec le nouveau plan de transport de la SNCB, une ligne IC plus rapide sera mise en service entre Louvain, Wavre, Ottignies, Court-Saint-Étienne, Fleurus et Charleroi-Central, du lundi au dimanche, au rythme d’un train par heure.

Le week-end, la fréquence du train S61 passera à une heure au lieu de deux. Bref, la fréquence globale pour Fleurus sera portée à un train toutes les demi-heures. Et a fortiori pour les aérobus.