Quelques jours de plus pour le chantier de la N90 à Jemeppe-sur-Sambre

À la suite de travaux plus conséquents que prévu, le calendrier du chantier visant à remplacer localement les couches supérieures du revêtement de la N90/route de la Basse Sambre doit être revu, a annoncé ce vendredi la SOFICO dans un communiqué. Plus précisément, les travaux dureront jusqu’au 6 juin. Durant ce laps de temps, entre le giratoire de Moignelée (non compris) et l’échangeur N90-N98, seule la circulation en direction de Charleroi sera possible sur une seule voie, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h, précise la SOFICO.