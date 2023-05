Couillet: la nouvelle école Saint-Joseph à la hauteur de l'attente

À la grande satisfaction de tous ceux qui l’utilisent au quotidien, des enfants, bien sûr, au personnel d’entretien, en passant par les enseignants et le personnel administratif. "Cela valait bien qu’on marque le coup par une inauguration officielle", sourit le directeur, Thomas Wauters.

Il est vrai que l’ancien bâtiment, la Villa comme on l’appelait – en réalité, un ancien dispensaire – avait fait son temps, c’est un euphémisme… "Les locaux étaient plus que vétustes, désuets. Il y faisait froid l’hiver, chaud l’été. Il n’y avait pas de lavabo dans les classes, ni de sanitaires distincts pour les enfants et les enseignants. Les tout-petits devaient aller aux toilettes dans le couloir, dans des WC chimiques…" se souvient le directeur qui y a aussi été enseignant.

La lumière, très appréciée

Une situation qui n’était pas sans répercussion sur la fréquentation, tombée aux deux tiers de la capacité d’accueil en 2010… La démolition de l’ancien bâtiment s’imposait pour faire place à du neuf.

Lentement mais sûrement, le dossier a suivi son cours. Avec, d’abord, en 2016, un nouveau bâtiment de 600 000 € pour accueillir les primaires, conçu par l’architecte marcinellois Paul Petit. La seconde phase commencera à se concrétiser en mars 2021. Cette fois, c’est le bureau d’architectes Thomas Vanden Berghe et Claire Lucas, de Marcinelle toujours, qui est désigné après appel d’offres. Ils travaillent en lien avec Françoise Guilmin, l’ancienne directrice, pour concevoir un bâtiment bien de son temps, très pratique et fonctionnel, mais aussi "très design, mettant l’accent sur la beauté", aux dires du directeur.

On y trouve, au rez-de-chaussée, les trois nouvelles classes maternelles. Avec, cette fois, un lavabo et un local de rangement dans chacune. Mieux encore: un local pour le change des tout-petits est prévu juste à côté de la classe, et un accès direct aux toilettes, commun, est aménagé pour les deux classes des plus jeunes. Un accès direct, via une baie vitrée, à une petite cour de récréation, a aussi été aménagé. Tout l’étage est occupé par l’administration, la salle des profs, des locaux techniques. Le tout avec un travail sur la lumière remarquable, "un aspect très apprécié", insiste M. Wauters. Le tout dans les meilleures conditions au plan énergétique, "proches du passif". Seul (petit) bémol, le réfectoire initialement prévu a finalement été adapté en salle de gymnastique et de psychomotricité, sans que ce changement pose de difficulté particulière.

Coût: 1 039 000 €. Un montant revu à la hausse de 200 000 € en raison du renchérissement du coût des matériaux, surtout. La Fédération Wallonie-Bruxelles bloquant son intervention, sur 20 ans, à 727 000 €. À l’arrivée, l’école a donc dû débourser plus de 300 000 €. Qu’à cela ne tienne, la satisfaction est de mise à l’école libre fondamentale Saint-Joseph. Si l’on marquera l’événement mercredi prochain, ce sera plus pour savourer le résultat que pour faire la promotion de l’école qui a déjà retrouvé sa capacité optimale de 220 élèves.