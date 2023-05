Mettet : le Royal Union Motor poussée dans le dos pour faire son bilan carbone

Mais la demande a piqué au vif. En témoigne un échange de mails forts entre Floymont et Tacheny. L’élu ROPS, en 15 minutes, slides à l’appui, refait alors brièvement l’histoire du nouveau circuit permanent. Tout commence en 2009. Le RUMESN, une ASBL, a besoin de beaucoup de sous pour faire advenir son projet et son rêve. Frileuse, c’est déjà la crise, la banque exige la garantie du pouvoir public, ce qui amène ce dernier à créer une structure juridique à part, la Régie Communale Autonome (RCA), baptisée Sport Mettet Motor, "qui permet à des communes de gérer certaines de ses activités à caractère commercial, et qui permettra au conseil communal de voter solidairement une garantie bancaire (pour 1,8 million d’emprunts)." Au sein de la RCA siègent donc des élus et des membres (privés) du RUMESN. Le referaient-ils aujourd’hui ? Pas sûr, car la terre, malade des énergies fossiles brûlées, sue à grosses gouttes. "Si la commune ne s’était pas mouillée, et si une RCA n’avait pas été créée pour la cause, le circuit permanent Jules Tacheny, quand bien même il est bien géré, n’aurait peut-être jamais existé. Il serait bon que chacun s’en souvienne, assène Damien Floymont, et qu’un comportement un peu plus humble soit adopté dans le chef de certains (forcément au sein du Motor)." L’élu n’est pas loin de penser que, rétrospectivement, le voter a été une erreur historique que les générations futures jugeront comme ayant été une folie irresponsable.

Pas au doigt mouillé

En 2009, tout va, on ne parle qu’à demi-mot de l’urgence à réduire les gaz à effet de serre. En 2023, l’air est irrespirable et la politique la joue trop petit bras. "Face à cet échec mondial, c’est aux entreprises et aux citoyens qu’il revient aussi d’agir, à leur échelle". Comment ? Par le recours au bilan carbone. C’est ce que demande l’élu au RUMES: un bilan carbone, comme l’automobile club de l’Ouest, qui organise les 24 h du Mans, (et génère 1 200 000 T de CO2 par année) en a réalisé un en 2020.

En filigrane, si le prestigieux Le Mans le fait, pourquoi pas le Motor à Mettet ? Quel est le nombre de tonnes de C02 rejetées par le Motor ? Personne ne le sait. "C’est d’autant plus nécessaire de connaître ce bilan que Mettet se veut exemplaire en matière de réduction des gaz à effet de serre et que, en plus, la RCA, dans son plan d’entreprise 2022-2024, exprime sa volonté d’inscrire son outil dans une vision d’avenir durable."

Mais la demande de réaliser ce bilan carbone ne peut émaner que du conseil communal, pas d’un vérificateur aux comptes de la RCA.

C’est compliqué de réduire les émissions d’un circuit. Le Motor préfère compenser ses émissions en Afrique, notamment à Madagascar. "Mais, objecte l’élu, une compensation carbone s’étudie par un organisme indépendant certifié, et ne se fait pas au doigt mouillé, et à moindre coût, sans réflexion, via un copain qui connaît qui. Ça, c’est du green washing, ou se donner une image publique éco-responsable ne correspondant pas à la vérité des faits."

Déballage de linge sale

Pour Damien Floymont, le RUMESN, aux réserves financières solides, doit faire son bilan carbone, puis réduire ou compenser sérieusement. J’appelle ça restaurer son image. Et d’inviter le conseil, pour finir, à mandater les élus au sein de la RCA à requérir auprès du partenaire, voire exiger, la réalisation de ce bilan.

Flottement dans la salle. Écolo dit comprendre. Forcément, de sa part. "Bel exposé, intéressant, qui a permis de se rémémorer toutes les étapes. Mais, quel rôle pourra jouer le conseil communal ? Serons-nous tenus au courant de la suite ?" questionne Alain Boulanger. Et bien, il faudra que les élus portent la demande du conseil communal (d’un bilan carbone) à la RCA. "C’est à eux de faire le job, pour autant qu’on leur en donne mandat, d’exiger ce bilan carbone, ce qui ne se fait pas en un jour, et puis, après de demander au Motor des réaliser des économies (de tonnes de CO2)", explicite Damien Floymont.

Andrea Gagliardi (MR), lui, ne comprend pas ce déballage de mails entre Damien Floymont et Johnny Tacheny. Pas de problème sur le fond, mais sur la forme, ça coince. "Un privé a-t-il le droit de s’immiscer dans les affaires du conseil ?", questionne-t-il. En fait, c’est le bourgmestre Yves Delforge qui a répondu à la demande de l’administrateur privé, "par souci de transparence".

Le RUMESM étant un vieil ami, et partenaire privilégié, pour faire rayonner Mettet à l’international, on aurait pu s’attendre à un refus du point, ou craindre un débat virulent entre les pour et les contre. En fait, ce sera tout le contraire. Même si la forme chipote tout le monde. "Ce point arrive sur la table du conseil de ce soir parce que M. Floymont s’est fait remonter les bretelles pour être intervenu à la RCA sans en avoir le mandat. C’est ce qui explique ce déballage de linge sale par mails", croit savoir Jean Adam (PS). Pas d’invectives pour autant et, en conclusion, une sortie mayorale cohérente par rapport à sa déclaration de guerre au CO2, fin 2021. Il se félicite même que le point émane d’un membre de sa majorité. "Nous travaillons tous pour limiter les émissions de CO2, et le RUMESM, comme tout le monde, doit faire des efforts", dit-il, non sans tacler Écolo: "Ce point revenait à notre locale Écolo mais, voilà, c’est un peu pâlot". Après le coup d’accélérateur en lien avec la chaude actualité climatique, la queue de poisson.