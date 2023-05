Fosses-la-Ville : "Assis, MiMile", le wallon en partage

"I n vitoulèt spotchî èt stitchî dins un pistolèt". Ces quelques mots très explicites aux vieilles générations, mais mystérieux aux plus jeunes, ont donné lieu à une leçon soumise par li mwaisse di scole, Djean-Jène Vigoroufaux, à ses petits apprenants du wallon sans peine inscrits à l’école des Devoirs de la ville. Peu au fait du pouvoir du savoureux dialecte et de sa force d’expression, les enfants ont eu la bonne idée de s’adresser à leurs aînés, plus doués qu’eux en cette matière linguistique. Et pour cause puisque l’usage du wallon, en 50 ans, a perdu de son prestige.