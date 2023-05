Aiseau-Presles: "Voisins vigilants" au quartier Saint-Henri

L’idée ? Améliorer la communication entre les citoyens d’un quartier, la commune et la police locale afin de renforcer le sentiment de sécurité. Concrètement, des référents - des personnes connaissant très bien leur quartier - à désigner sur base volontaire, serviront de relais entre les habitants et la police lorsque certains faits, problèmes ou questions seront rapportés.

Il peut s’agir aussi bien d’agissements suspects laissant craindre un acte répréhensible, que des incivilités, des dépôts de déchets clandestins. "En aucun cas il ne s’agit de jouer le rôle du cow-boy dans le quartier, ce n’est pas non plus celui d’un agent de police", précise Bernard Barbieaux, le directeur général faisant fonction d’Aiseau-Presles.

La police locale se tiendra alors à la disposition des référents, par téléphone ou par courriel, pour recueillir les observations, avec l’assurance que les informations remontées aux inspecteurs seront fiables. "Avec la garantie d’une réponse rapide", précise le DG.

"Le choix s’est porté sur ce quartier car il comporte un nouvel espace de jeux, une voie de passage fréquentée vers Tamines et, aussi, par un petit sentiment d’insécurité", ajoute le directeur général "ff". Le projet est le fruit d’une collaboration entre la zone de police, la commune et son plan de cohésion sociale.

Une information est prévue dans le quartier d’ici peu, et la désignation des référents suivra. Si bien qu’on peut prévoir la mise en place de "Voisins vigilants" pour l’été. Une évaluation aura lieu après un an, avant d’étendre éventuellement le dispositif à d’autres quartiers.

Ebranlé par les inondations de juillet 2021, le pont de Presles doit être reconstruit. Ce le sera, selon une formule qui allie les exigences d’aujourd’hui à l’aspect d’origine. Le plus coûteux, mais à un prix moindre qu’attendu, selon les offres des soumissionnaires. Les travaux débuteront à la rentrée. Ils dureront un an. Un éclairage mettra en valeur l’édifice rénové dont le parking sera un peu agrandi et les abords soignés. On en profitera pour étudier la mobilité dans le secteur où les rues doivent être aussi réfectionnées, notamment celle du Pont. Deux choses sont déjà sûres: le pont sera élargie pour y prévoir bande piétonne et la circulation automobile restera alternée..