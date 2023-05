Aiseau-Presles: les travaux du pont de Presles à la rentrée

Les travaux débuteront à la rentrée. Ils dureront un an. Un éclairage mettra en valeur l’édifice rénové dont le parking sera un peu agrandi et les abords soignés. On en profitera pour étudier la mobilité dans le secteur où les rues doivent être aussi réfectionnées, notamment celle du Pont. Deux choses sont déjà sûres: le pont sera élargi pour y aménager bande piétonne et la circulation automobile restera alternée..