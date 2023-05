Aiseau-Presles: les comptes 2022 font l’unanimité

La majorité est fière de ses comptes 2022, comme on a pu le lire dans nos éditions de ce mardi 23 mai 2023. Sa politique budgétaire, prudente et attentive, a permis de conclure l’exercice par un boni de plus de 1,2 million€ malgré les crises à répétition. Même l’opposition n’a pu qu’approuver ces comptes… Mais en restant critique, on n’en attendait pas moins d’elle !