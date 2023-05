Marcinelle: clap pour le deuxième salon de l’offre culturelle

Ce mercredi, des stands investiront le domaine de l’ancien charbonnage. Ils seront accessibles aux visiteurs gratuitement, à partir de 13 h 30 jusqu’à 17 h. Durant tout l’après-midi, enseignants et membres de l’encadrement pourront aller à la rencontre des différentes institutions. Ce sera l’occasion de découvrir leurs propositions pour le maternel, le primaire, le secondaire, le supérieur, l’enseignement spécialisé et l’extrascolaire (maisons de jeunes, mouvements de jeunesse, etc.). Les programmations de spectacles et animations seront également dévoilées, afin d’aider à la construction d’une offre culturelle adaptée aux élèves, groupes ou collectivités. Pas moins de 25 partenaires s’inscrivent dans ce projet que coordonne le Centre d’action laïque de Charleroi: c’est deux fois plus que lors de la première édition, en 2022.

Réservation souhaitée au 071 31 12 12 ou en ligne. L’inscription pour les activités et animations se fait sur place.