Châtelet: le recours au Plan Oxygène réduit de 70%

Si la Ville réduit d’autant l’aide sollicitée, c’est parce qu’elle a enregistré de bonnes nouvelles: des dépenses de personnel en baisse (l’indexation des salaires étant réduite), une diminution des dépenses énergétiques, une augmentation des subsides APE, entre autres. Au final, le budget se solde par un boni propre de 240 408 € au lieu de 1 162 385 €.

Au service extraordinaire (investissements), le budget est en… hausse de 8 349 352 €, à plus de 25 659 774 €. Étonnant, alors que le plan Oxygène a réduit la balise d’emprunt de 200 à 160 € par habitant ? L’échevin des Finances, Michel Mathy, avance trois éléments. "Grâce à des projets subsidiés par le Feder et le Plan de relance, nous avons obtenu 3,2 millions€ de subsides (notamment pour la rénovation énergétique du 59 rue Gendebien et du complexe sportif). On peut aussi compter sur la revente des parts de Brutélé dont on a réservé plus de 2,5 millions€ (sur les 12,2 à recevoir). Enfin il y a 1,3 million€ provenant de désaffectation d’emprunts qui seront réaffectés à d’autres projets."