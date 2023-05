Châtelet: le nouveau plan de mobilité arrive

Le principal changement, c’est le sens de circulation. Pas de modification pour le tronçon compris entre la place de la Victoire et le carrefour de la rue de Bouffioulx. Il en ira autrement pour le reste de l’axe. Actuellement, les véhicules peuvent rouler en descendant la rue de la Montagne, jusqu’au carrefour de la rue de Bouffioulx: avec le nouveau plan, tout l’axe devra être emprunté dans un même sens de circulation, de la place de la Victoire à celle de l’Hôtel de ville.

L’autre changement, c’est donc le type d’aménagement. Initialement, l’axe avait été conçu comme un piétonnier à l’accès limité par des bornes télescopiques… qui ont été mises hors-service en raison des divergences de vues locales. "L’axe va être transformé en zones de rencontre, explique l’échevin Marc Vandenbosch, en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire. Un tel aménagement a été mis en place il y a plusieurs années déjà à la rue Neuve, à la satisfaction des commerçants et des élèves de Saint-Marie, en permettant à chaque utilisateur de partager la voie en toute sécurité."

La rue du Commerce, elle, restera piétonne, à un garage près, un accès temporaire étant aussi réservé aux fournisseurs. La Cour Minet, qui doit être réaménagée, sera intégrée au plan. Elle proposera une place PMR, et trois autres seront créées, rue du Commerce, place du Perron et place de la Victoire, précise l’échevin.

Ces changements s’accompagnent d’une nécessaire campagne d’information. Qui, selon Écolo, n’a pas commencé de façon idéale. Patricia Van Espen l’a fait remarquer en séance du conseil ce lundi: "La réunion prévue dans le cadre du plan de mobilité qui a rassemblé les parties concernées par le projet le 19 avril, a eu lieu à 18 h, heure à laquelle les commerçants ferment. Fort peu ont pu participer", a-t-elle expliqué. Or, les premières tâches ont commencé, comme les modifications de panneaux de signalisation, le retrait partiel de mobilier urbain, ce qui suscite des questions.

L’échevin a expliqué que l’information se poursuivrait par phases: la semaine prochaine sur le site web de Châtelet, via un tract pour les riverains juste avant la mise en œuvre du plan, et dans le bulletin communal pour la population. "La phase test du plan de mobilité sera lancée à la mi-juin, précise encore l’échevin Vandenbosch. Au bout d’un an, on procédera aux adaptations si nécessaire."