Châtelet: 11 projets participatifs nouveaux

La variété en est un autre signe. On note ainsi la création d’un parcours "agility" pour les chiens au parc communal, l’installation d’un parcours Vita à la rue Misonne (Châtelineau), le placement de trois poubelles "intelligentes" interactives proposées par le conseil communal des jeunes. La palme de l’originalité revient au quartier de Bouffioulx Centre où une demande a été introduite pour favoriser l’implantation de la cigogne blanche grâce à l’installation d’une plateforme de nidification. Un projet qui a aussi une visée pédagogique à destination des écoles.

Les autres sont plus classiques, mais non moins pertinents. "Il y a toujours des jeux pour enfants, mais ces infrastructures de proximité se justifient: s’il faut faire un kilomètre avec de jeunes enfants pour y arriver, ça décourage", observe l’échevin Mathy. On notera ainsi un espace de jeux pour enfants à la cité Heureuse, un projet du même ordre dénommé "Jouons à la Blanche-Borne et à la résidence Normandie" à Bouffioulx, un terrain multisport où toute la famille y trouvera son compte derrière le terrain de football de la rue des Sablières, deux fresques pour égayer la ville et sensibiliser aux enjeux environnementaux proposées par le conseil communal des enfants.

À Châtelineau Centre, c’est un espace intergénérationnel qui fera le bonheur des habitants de la cité Van Laere, tout comme à la cité Crocus (Châtelineau Taillis Pré/Destrée). Enfin, le conseil consultatif de la personne handicapée et des aînés a suggéré le placement de panneaux de sensibilisation concernant les PMR.

Au total, un budget de 275 000 € a été prévu pour concrétiser ces projets. Depuis 2019, un montant dépassant les 200 000 € par an a été budgété. Mais où en sont ces projets ? Sur les 53 sélectionnés depuis 2019, 31 sont achevés, 22 étant toujours en cours. Les raisons ? Des marchés à relancer faute de remises de prix, des autorisations qui se font attendre, des difficultés techniques, l’intervention d’impétrants. Ou, comme c’est le cas rue de l’Oseraie à Châtelineau, l’opposition d’un propriétaire qui refuse de mettre son terrain à disposition pour placer der panneaux de basket. Ce n’est heureusement qu’un cas isolé.