Châtelet: la salle polyvalente, ce sera pour la prochaine mandature

Pour concrétiser son centre multifonctionnel, la Ville avait misé sur la nouvelle programmation Feder 2021-2027. Avec l’appui d’Igretec, le projet misait pourtant sur le développement durable, les économies d’énergie, une mobilité bien pensée. Hélas, il n’avait pas été sélectionné par le jury du Comité de développement stratégique de Charleroi Métropole, chargé de proposer les projets. Le coût global – autour de 8 millions€ -, dans une enveloppe limitée, a sans doute beaucoup pesé.

Châtelet n’a toutefois pas tout perdu. Car via la Spaque (Société publique d’aide à la qualité de l’environnement), le terrain de 4 hectares prévu pour accueillir le projet sera dépollué. Le dossier châtelettain faisait partie de la sélection présentée au Feder par l’organisme public chargé de mener les opérations de dépollution en Wallonie: le site de la Blanchisserie a été retenu par ce biais. "Un dossier qui s’élève environ à 2 millions€, c’est déjà un bon point de départ", explique l’échevin Michel Mathy. Et maintenant ? "On va revoir le projet, peut-être de manière plus limitée, poursuit l’échevin, qui réaffirme que le cap sera maintenu sur une salle polyvalente pouvant accueillir "500, 600 personnes et modulable". "On va relancer un projet de subsidiation, ajoute-t-il encore, mais ce sera un projet pour la prochaine mandature."

Châtelet est-elle encore passée à côté de la manne européenne ? L’échevin relativise. D’abord avec ces 2 millions€ destinés à cette dépollution. "On est aussi allé chercher des moyens financiers dans le cadre du Plan de relance (cofinancé par l’Europe), par exemple la rénovation (énergétique, notamment) du 59 rue Gendebien (administration), la future crèche de Bouffioulx ou encore l’assainissement de la décharge du Chêne à l’Image."