Charleroi: les parkings privés rapportent près de 2 millions à la Ville

Pour compenser le manque à gagner d’une fiscalité au rendement (largement) inférieur à celui des villes de la même taille, Charleroi a instauré en 2012 une taxe sur les parkings privés de plus de dix emplacements (grandes surfaces, centres commerciaux, BSCA, etc.). Deux taux ont été définis, selon que ces parkings sont payants ou gratuits. La taxe ne s’applique pas aux opérateurs du non marchand, il faut que les propriétaires ou exploitants exercent une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole, horticole, financier, ou de service. Sont exclues du calcul les places pour handicapés ou celles accessibles uniquement aux membres du personnel. À la demande du conseiller communal DéFI Jean-Noël Gillard, l’échevin en charge des Finances Thomas Parmentier vient d’apporter des précisions sur le rendement de cette taxe forfaitaire annuelle dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal: l’an dernier, ses taux ont été majorés. Ils sont passés de 100 à 112 euros par emplacement payant par an, et de 90 à 100 euros par emplacement gratuit. Le dernier exercice de référence pour lequel Charleroi dispose de données complètes est celui de 2020, en raison des délais d’enregistrement: le rendement a été de 898 298 euros pour les emplacements gratuits, et de 868 686 euros pour les payants, soit un total de 1,768 million d’euros. On le sait: 2020 a été aussi la première année de crise sanitaire, avec des confinements répétés qui ont impacté l’activité économique. Des exonérations ont ainsi été octroyées, rappelle l’échevin, à hauteur d’un peu plus de 397 000 euros pour cette année-là. L’exercice suivant a également été compliqué, raison pour laquelle Charleroi a réduit à nouveau ses recettes fiscales de parking de 316 000 euros. Il est important de noter que ces exonérations partielles ont été en partie compensées par la Région wallonne et/ou financées par un prêt d’aide exceptionnelle du Centre Régional d’Aide aux Communes, le CRAC. Il est important de le souligner: l’aéroport totalise à lui seul près de 10 000 emplacements payants, 9 785 exactement (chiffre du dernier recensement). Il devrait donc rapporter près d’1,1 million pour l’exercice 2022.