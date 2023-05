Charleroi: les couleurs arc-en-ciel pour la fête de l'amour

Pour le retour de la fête de l’amour 2023, la ville de Charleroi va hisser plus haut le drapeau arc-en-ciel. Comme l’indique l’échevine en charge de la Diversité Alicia Monard dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, il est prévu de rééditer la marche des fiertés, en renforçant la visibilité de l’événement qui met à l’honneur la communauté LGBTQIA +. Ce sera le samedi 26 août au départ de la place de la Digue, lieu d’installation du village de l’amour et de ses animations. Le parcours sera étendu par rapport à l’an dernier – il traversera même Rive Gauche. Interrogée par le conseiller DéFI Jean-Noël Gillard, l’échevine ne laisse planer aucun doute sur le combat contre l’homophobie et la transphobie, l’une des "big fights" de Charleroi: "Nous prévoyons une plus grande visibilité Arc-en-ciel autour des quatre jours, notamment via la distribution de drapeaux et autres goodies", confie l’échevine. Ainsi, les commerces se situant sur le passage de la Marche des Fiertés auront été sensibilisés et recevront des drapeaux arc-en-ciel: ils seront invités à présenter des vitrines colorées et à porter le pin’s – ou des tenues – aux couleurs de la diversité. Les actions qui se déroulent Place de la Digue seront mises en veille afin de mobiliser le public le plus large possible. En amont de la marche, un atelier "création de pancartes et bannières" sera organisé. La communication sera donc accentuée dans la région mais aussi à l’extérieur: comme l’an passé, les autres Prides belges seront invitées (des Bruxellois et des Anversois s’étaient déjà déplacés en 2022) et la publicité sera effectuée lors de la Belgian Pride bruxelloise, le 20 mai. Cela permettra d’informer les réseaux associatifs et la communauté LGBTQIA +. Après une première édition intimiste en 2022, la Pride carolo entend cristalliser l’attention. C’est pourquoi une fanfare colorée accompagnera les participants.